Затишье на Лиманском фронте говорит о подготовке России к новому наступлению

На Лиманском направлении сейчас наблюдается затишье. Это может быть признаком подготовки нового наступления России.

Вероятно, Россия будет накапливать живую силу на участке еще 2 – 3 месяца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Донбасс Реалии" ("Радио Свобода").

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Что может означать затишье на Лиманском направлении?

Командир 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады с позывным "Егерь" заявил, что временное затишье на Лиманском направлении, вероятно, является подготовительным этапом к новому наступлению российских войск.

По его словам, россияне не осуществляют интенсивного штурмового давления, однако активно укрепляют позиции на передовой, стягивают резервы и пытаются поразить логистические маршруты украинских подразделений в этом секторе.

По оценкам, накопление живой силы займет еще полтора – два месяца, после чего возможна новая волна штурмовых действий,

– отмечает он.

"Егерь" считает, что активизация боевых действий может начаться уже в середине или ближе к концу августа, когда подготовка противника будет завершена.