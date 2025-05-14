Россия на грани топливного кризиса: как энергетический сектор агрессора терпит крах

Российская экономика оказалась на грани очередного удара –В центре проблем теперь оказался энергетический сектор. Из-за падения мировых цен на нефть, западных ограничений и украинских ударов по энергетической инфраструктуре, Кремль срочно созывает совещание.

В России наблюдают тревожное сокращение внутренних объемов транспортировки нефтепродуктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

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Россия может столкнуться с топливным кризисом

Правительство России обеспокоено возможным дефицитом топлива на внутреннем рынке, в частности во время критического для аграрного сектора периода посевной кампании.

Основная проблема – снижение рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, которые являются ключевыми в обеспечении внутреннего рынка топливом. Ситуацию ухудшают несколько факторов:

Повышение тарифов на транспортировку нефти внутри страны – с 1 января 2025 года прокачка подорожала на 9,9%, что прямо ударило по маржинальности внутреннего рынка. Рост акцизов: стоимость бензина АИ-95 достигла 212,8 доллара за тонну, дизеля – 150,9 доллара. Из-за этого внутренний рынок стал менее привлекательным для производителей, которые все чаще ориентируются на экспорт или сокращают производство. Сокращение демпферных выплат – госсубсидии нефтяникам уменьшились в 2,5 раза за четыре месяца 2025 года: с 1,9 миллиарда долларов в январе до 780 миллионов долларов в апреле. Это означает, что государственная поддержка нефтепереработчиков стремительно ослабевает. Проблемы с логистикой: нехватка подвижного состава и снижение приоритетности транспортировки нефти по железной дороге вызывает перебои, ведь более 60% поставок осуществляется не через трубопроводы, а наземными путями.

"Сокращение поставок топлива – это не только энергетическая проблема, но и сигнал системной дестабилизации российской экономики. Промышленный сектор, аграрии и логистика могут оказаться в условиях топливного голода, что приведет к инфляционному всплеску и социальному недовольству", – отметили в Службе внешней разведки.

В мае 2025 года ряд НПЗ уже начал сокращать производство. Если тенденция не изменится, энергетический сектор России может оказаться в глубочайшем энергетическом кризисе со времен распада СССР. В сочетании с санкционным давлением, потерей рынков сбыта и военными расходами это создает реальные предпосылки для краха ключевой опоры российской экономики – нефтегазового сектора.