"Шахеды" вместо КАБов: россияне меняют тактику обстрелов на передовой

Российские войска все активнее применяют беспилотники типа Shahed для нанесения ударов по украинским позициям вдоль линии фронта. Речь идет в частности о модификациях "Герань-2" и "Герань-3".

ISW обращают внимание на изменение тактики России и усиление роли ударных дронов на поле боя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Россияне все чаще применяют "Шахеды" вместо КАБов

Специалисты ISW анализируют как собственные наблюдения, так и заявления российских пропагандистов, в частности одного из так называемых "военкоров", который утверждает, что вместо авиабомб с корректировкой (КАБ) войска все чаще используют БПЛА "Герань-2". Эти дроны, созданы на базе иранских Shahed-136, модернизированы для большей дальности, скорости и грузоподъемности.

Активное использование дронов для ударов по командным и опорным пунктам ВСУ на передовой началось еще зимой – первые подобные атаки осуществляла 51-я общевойсковая армия России (ранее 1-й армейский корпус боевиков так называемой "ДНР"). В дальнейшем к использованию "Гераней" готовится и группировка войск "Центр", действующая на Покровском и Новопавловском направлениях.

Отмечается, что российские дроны могут частично заменить авиабомбы весом 500 и 1000 килограммов. Например, новейший "Герань-3", как заявляется, якобы способен нести боевую часть до 300 килограммов со скоростью полета около 500 километров в час. При этом возможно дальнейшее увеличение боевой нагрузки за счет уменьшения дальности, например до 500 килограммов.

ISW отмечает, что указанная информация соотносится с собственными выводами института: расширенное использование дронов стало возможным благодаря росту темпов производства и совершенствованию технических характеристик.