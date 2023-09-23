Каковы планы Кремля насчет Украины: военный эксперт назвал два возможных варианта
Россия начала полномасштабную войну против Украины, рассчитывая на скорую победу. Поскольку агрессор не только не смог достичь поставленной цели, но и понес потери, раздались предложения о переговорах.
Военный эксперт Юрий Федоров рассказал 24 Каналу, к чему может привести такой сценарий и какой еще вариант рассматривает Кремль.
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"Из Москвы постоянно идут сигналы о том, что "было бы хорошо сесть за стол переговоров". Понятно почему – прекращение огня без условий будет означать заморозку линии столкновения примерно там, где она проходит сегодня", – отметил Федоров.
В России надеются, что постепенно линия столкновения превратится в более или менее постоянную, если не признанную, границу. Это недопустимо, потому что тогда оккупированные территории останутся за врагом.Обратите внимание! Украинские власти неоднократно отмечали, что любые переговоры со страной-агрессором возможны только при полном освобождении оккупированных территорий и выходе на международно признанные границы.
Какой другой сценарий
Второй вариант России заключается в подготовке к затяжной войне, которую она хочет выиграть. Продолжается скрытая мобилизация – сейчас она в таких масштабах, чтобы компенсировать потери и лишь немного увеличить количество личного состава.
"Большая мобилизация на сотни тысяч возможна, но без вооружения, подготовки и командного состава эти люди вообще ничего не решают", – констатировал Федоров.
Какие варианты насчет Украины рассматривает Россия: смотрите видео 24 Канала
В России все тревожнее: последние новости
- Несмотря на наполеоновские планы по мобилизации, Владимир Путин запретил российской пропаганде даже упоминать о ней. Очевидно, что диктатор боится своих граждан.
- В попытке обезопаситься Путин подписал закон об оснащении росгвардии тяжелой техникой. Российский диктатор боится новых мятежей после "переворота" покойного Евгения Пригожина.
- К слову, в России увеличивается количество желающих воевать – но на стороне Украины, а не страны-агрессора. Таким способом люди надеются свергнуть путинский режим.