Россия увеличивает количество подразделений ИПСО в составе армии: что планирует враг

Россия увеличивает количество спецподразделений ИПСО. В ГУР объяснили, что на самом деле задумал враг.

Спецподразделения информационного воздействия появились, в частности, в составе 3-й и 51-й общевойсковых армий ВС России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО и Андрея Коваленко в телеграмме.

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Для чего России новые подразделения ИПСО

ГУР сообщают, что Россия увеличивает количество спецподразделений ИПСО в составе армии, в частности такие появились в 3-й и 51-й общевойсковых армиях Вооруженных сил России.

Еще в апреле 2024 года правительство государства-агрессора ввело отдельную группу военных специальностей – "Информационное противоборство".

Готовят специалистов по ИПСО в военной академии Генштаба ВС России и в военно-космической академии имени Можайского. Перемещение таких специалистов между воинскими частями без согласования со штабами военных округов – запрещено.

Расширение количества подразделений информационного воздействия в структуре армии государства-агрессора России свидетельствует о намерении врага увеличить масштаб информационно-психологических атак против Украины, наших Сил безопасности и обороны и украинского общества,

– отметили в ГУР.

Какие цели у российских ИПСО

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что отмечая неудачи в информационном противостоянии Украине, Россия нацеливает свои усилия на отдельные цели в инфопространстве Запада.

По словам Коваленко, основными целями россиян являются:

Серментация Евросоюза, поддержка альтернатив нынешним политическим элитам, политсил и их лидеров, которых можно называть евроскептиками для усиления противоречий в принятии решений внутри ЕС. Разрушение институциональности НАТО – пропаганда должна работать на разочарование в Альянсе в Европе, ослабление институциональности и продвижение тезисов о "добрососедстве" с Россией. Это, по мнению россиян, может облегчить военное решение вопроса в странах Балтии через 4-6 лет. Дискредитация субъектности Украины и навязывание негатива в отношении нас для уменьшения поддержки Европы в будущем. Наращивание политических противоречий в США, попытки информационно ослабить институциональность американской власти внутри американского общества. Продвижение российской повестки дня на Ближнем Востоке и в Азии для предотвращения негативных тенденций, в частности по ценам на энергоресурсы, поддержки формирования альтернативы Западу с участием России.

Информационные войска, отмечают в ЦПИ, должны стать основой безопасности НАТО и стран Европы. От этого зависит очень многое в следующие 5-10 лет.

Милитарная пропаганда России давно работает против Европы и Запада, а в ответ в основном получает удары от нас, но не от коллективного Запада, хотя давно нужно выбрать здесь силовой сценарий,

– констатирует Коваленко.