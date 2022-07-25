Об этом рассказал 24 каналу нацгвардеец Виталий Маркив. По его словам, российская пехота неохотно вступает в стрелковое сражение с украинскими защитниками.

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"Бросают технику и убегают"

Маркив рассказал, что сразу же, как наши военные начинают атаковать оккупантов, те попадают в засаду. Свидетельством тому являются многие видео.

Они бросают технику и убегают. Доказательством этого является многочисленная военная российская техника, которая сейчас на нашем вооружении, которая, так сказать, обернулась против своих хозяев.

– заявил нацгвардеец.

По его словам, российской армии будет сложно восстановить свой военный потенциал, в частности, из-за введенных западных санкций.

Виталий Маркив рассказал, как россияне ьросают технику и убегают: смотрите видео

Россияне не ценят человеческий ресурс

Маркив подчеркнул, что оккупанты не соблюдают никаких правил и действуют по тактике хулигана. Они не ценят свой человеческий ресурс.

В первую очередь они (россияне – 24 канал) забрасывают "пушечным мясом". Есть у них свои тоже подразделения, которые, действительно, имели разный опыт в разных концах света, где россия несла свой, так сказать, след крови,

– отметил нацгвардеец.

Однако, заметил Маркив, сейчас их в армии рф уже не так много. К тому же подготовка одного спецназовца – длительный процесс. На это требуется, по меньшей мере, от 5 до 10 лет.

Он добавил, что применять такие подразделения не по назначению – просто расходование человеческого ресурса. Однако россияне об этом совсем не беспокоятся.

Кстати говоря! Наши военные не останавливаются и продолжают громить российских оккупантов. Этой ночью в гостинице в городе Красный Луч наши воины атаковали врага. Там же располагался командный пункт одного оккупационного военного подразделения.

Ситуация на Донбассе и на юге Украины: что известно

Корреспондент The Kyiv Independent Илья Пономаренко ранее говорил 24 каналу, что последнее мощное наступление России на Донбасс может стать третьим и решающим этапом в войне.

В Институте изучения войны говорят, что россияне готовятся к нашему контрнаступлению на Херсонщине, поэтому минуют берега Ингульца.

Между тем ВСУ прицельно бьют по складам оккупантов на захваченных территориях. В Херсонской области россияне вынуждены ввозить боеприпасы под видом "гуманитарной помощи".

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