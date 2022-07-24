А украинские защитники каждый день продвигаются все дальше и выбивают агрессора из нашей земли. Об этом 24 каналу сказал нацгвардеец Виталий Маркив. Поэтому возникает вопрос – готовы ли захватчики "до последнего" оборонять временно оккупированные территории. Он попытался ответить на него.

Внимание Битва за Донбасс – это будет "мясорубка", – нацгвардеец Маркив

По его мнению, оккупанты будут защищать любое временно оккупированное место только благодаря заградительным отрядам, которые будут стоять позади. Уже не раз из перехваченных разговоров было слышно, что россияне отказываются это делать, однако их заставляют.

Войско немотивированное. Их пропаганда начинает давать сбой,

– отметил Маркив.

"Вы станете удобрением"

Маркив также обратился к захватчикам и призвал их покинуть нашу землю, иначе оккупанты будут в ней.

"Оккупантам я пожелаю гораздо больше "жестов доброй воли", но убирайтесь из нашей земли. Потому что эта земля вас примет, вы станете только удобрением", – призвал нацгвардеец.

Битва за Донбасс будет жесткой: смотрите видео

Ситуация на временно оккупированной Херсонской области: последние новости