А українські оборонці щодня просуваються все далі й вибивають агресора з нашої землі. Про це 24 каналу сказав нацгвардієць Віталій Марків. Тож постає питання – чи готові загарбники "до останнього" обороняти тимчасово окуповані території. Він спробував дати на нього відповідь.
Увага Битва за Донбас – це буде "м'ясорубка", – нацгвардієць Марків
На його думку, окупанти оборонятимуть будь-яке тимчасово окуповане місце лише завдяки загороджувальним загонам, які стоятимуть позаду. Вже неодноразово з перехоплених розмов було чутно, що росіяни відмовляються це робити, однак їх змушують.
Військо невмотивоване. Їхня пропаганда починає давати збій,
– зазначив Марків.
"Ви станете добривом"
Марків також звернувся до загарбників й закликав їх покинути нашу землю, інакше окупанти будуть у ній.
"Окупантам я побажаю набагато більше "жестів доброї волі", але забирайтесь з нашої землі. Тому що ця земля вас прийме, ви станете тільки добривом", – закликав нацгвардієць.
Битва за Донбас буде жорсткою: дивіться відео
Ситуація на тимчасово окупованій Херсонщині: останні новини
- В Інституті вивчення війни кажуть, що росіяни готуються до контрнаступу росіян на Херсонщині, тому мінують береги Інгульця.
- Після влучання ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні, окупанти планують спорудити понтонну переправу.
- Тим часом ЗСУ прицільно б'ють по складах окупантів на захоплених територіях. На Херсонщині росіяни змушені ввозити боєприпаси під виглядом "гуманітарної допомоги".