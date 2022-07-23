Здебільшого це прихильники "русского міра". Про це 24 каналу сказав начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
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Скільки колаборантів виявили на Харківщині
За словами Болвінова, з початку війни 7 особам повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Проваджень зареєстрували більше, наразі їх опрацьовують. Крім цього, двох людей вже затримали, вони перебувають у місцях позбавлення волі. До суду вдалося скерувати 5 справ, він підтвердив провину колаборантів.
Населення міста та області підтримує правоохоронні органи та Збройні Сили України. Якщо колаборанти і є, то їх дуже і дуже мало,
– наголосив він.
Чим керуються колаборанти
Начальник слідчого управління поліції Харківщини зауважив, що зрадники вирішують працювати на ворога з різних причин.
"Здебільшого це особи, які служили в радянській армії, мають деякі проблеми з головою. Вони морально та ідейно підтримують "русскій мір", – пояснив Болвінов.
Іншою мотивацією колаборантів є фінансова вигода. Робота з передачі місць дислокації військовослужбовців та об'єктів критичної інфраструктури дуже добре оплачується.
Колаборанти на Харківщині: останні новини
- На тимчасово окупованих територіях Харківщині відбувається дуже швидка зміна кадрів у "адміністраціях" загарбників. Росіяни не довіряють колаборантам. Так, загарбники почали привозити російських та білоруських "керманичів", але і їх знову швидко змінювали. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла, що більшість колаборантів у 2014 – 2015 роках підтримували антимайдани та висловлювали бажання жити у новостворених антидержавних формуваннях.
- У Балаклії заступником так званого "мера" став Сергій Агарков – фрік з шоу "Україна має талант". Він може похизуватися неабияким вмінням, а саме – пхати собі у ніс цвяхи. Агарков відомий своєю антиукраїнською позицією з 2014 року.
- Мера Куп'янська Геннадія Мацегору, який пішов на співпрацю з росіянами у лютому, заарештували у росії. Це класична схема окупантів: спершу вони використовують ресурс зрадників, а потім просто "прибирають" їх.
- У Харківській області підірвали авто зрадника України Євгена Юнакова. Він був так званим "главою" селища Великий Бурлук, яке є важливим залізничним вузлом для російської армії.
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