Здебільшого це прихильники "русского міра". Про це 24 каналу сказав начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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Скільки колаборантів виявили на Харківщині

За словами Болвінова, з початку війни 7 особам повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Проваджень зареєстрували більше, наразі їх опрацьовують. Крім цього, двох людей вже затримали, вони перебувають у місцях позбавлення волі. До суду вдалося скерувати 5 справ, він підтвердив провину колаборантів.

Населення міста та області підтримує правоохоронні органи та Збройні Сили України. Якщо колаборанти і є, то їх дуже і дуже мало,

– наголосив він.

Чим керуються колаборанти

Начальник слідчого управління поліції Харківщини зауважив, що зрадники вирішують працювати на ворога з різних причин.

"Здебільшого це особи, які служили в радянській армії, мають деякі проблеми з головою. Вони морально та ідейно підтримують "русскій мір", – пояснив Болвінов.

Іншою мотивацією колаборантів є фінансова вигода. Робота з передачі місць дислокації військовослужбовців та об'єктів критичної інфраструктури дуже добре оплачується.

Колаборанти на Харківщині: останні новини

На тимчасово окупованих територіях Харківщині відбувається дуже швидка зміна кадрів у "адміністраціях" загарбників. Росіяни не довіряють колаборантам. Так, загарбники почали привозити російських та білоруських "керманичів", але і їх знову швидко змінювали. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла, що більшість колаборантів у 2014 – 2015 роках підтримували антимайдани та висловлювали бажання жити у новостворених антидержавних формуваннях.

У Балаклії заступником так званого "мера" став Сергій Агарков – фрік з шоу "Україна має талант". Він може похизуватися неабияким вмінням, а саме – пхати собі у ніс цвяхи. Агарков відомий своєю антиукраїнською позицією з 2014 року.

Мера Куп'янська Геннадія Мацегору, який пішов на співпрацю з росіянами у лютому, заарештували у росії. Це класична схема окупантів: спершу вони використовують ресурс зрадників, а потім просто "прибирають" їх.

У Харківській області підірвали авто зрадника України Євгена Юнакова. Він був так званим "главою" селища Великий Бурлук, яке є важливим залізничним вузлом для російської армії.

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