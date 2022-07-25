Про це розповів 24 каналу нацгвардієць Віталій Марків. За його словами, російська піхота неохоче вступає у стрілецький бій із українськими захисниками.
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"Залишають техніку і тікають"
Марків розповів, що одразу ж, як наші військові починають атакувати окупантів, – ті потрапляють у засідку. Свідченням цього є багато відео.
Вони залишають техніку і тікають. Доказами цього є численна військова російська техніка, яка зараз на нашому озброєнні, яка, так би мовити, повернулася проти своїх господарів,
– заявив нацгвардієць.
За його словами, російській армії буде складно відновити свій військовий потенціал, зокрема, через запроваджені західні санкції.
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Росіяни не цінують людський ресурс
Марків наголосив, що окупанти не дотримуються жодних правил та діють за тактикою хулігана. Вони не цінують власний людський ресурс.
Насамперед вони (росіяни – 24 канал) закидають "пушечним м'ясом". Є у них свої теж підрозділи, які, дійсно, мали різний досвід в різних кінцях світу, де росія несла свій, так би мовити, слід крові,
– зазначив нацгвардієць.
Однак, зауважив Марків, зараз їх в армії рф уже не так багато. До того ж підготовка одного спецпризначенця – тривалий процес. На це потрібно щонайменше від 5 до 10 років.
Він додав, що застосовувати такі підрозділи не за призначенням – це просто витрачання людського ресурсу. Однак росіяни цим зовсім не переймаються.
Ситуація на Донбасі та Півдні України: що відомо
- Кореспондент The Kyiv Independent Ілля Пономаренко раніше говорив 24 каналу, що останній потужний наступ росії на Донеччину може стати третім та вирішальним етапом у війні.
- В Інституті вивчення війни кажуть, що росіяни готуються до нашого контрнаступу на Херсонщині, тому мінують береги Інгульця.
- Тим часом ЗСУ прицільно б'ють по складах окупантів на захоплених територіях. На Херсонщині росіяни змушені ввозити боєприпаси під виглядом "гуманітарної допомоги".
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