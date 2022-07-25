Про це розповів 24 каналу нацгвардієць Віталій Марків. За його словами, російська піхота неохоче вступає у стрілецький бій із українськими захисниками.

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"Залишають техніку і тікають"

Марків розповів, що одразу ж, як наші військові починають атакувати окупантів, – ті потрапляють у засідку. Свідченням цього є багато відео.

Вони залишають техніку і тікають. Доказами цього є численна військова російська техніка, яка зараз на нашому озброєнні, яка, так би мовити, повернулася проти своїх господарів,

– заявив нацгвардієць.

За його словами, російській армії буде складно відновити свій військовий потенціал, зокрема, через запроваджені західні санкції.

Віталій Марків розповів, як росіяни залишають техніку і втікають: дивіться відео

Росіяни не цінують людський ресурс

Марків наголосив, що окупанти не дотримуються жодних правил та діють за тактикою хулігана. Вони не цінують власний людський ресурс.

Насамперед вони (росіяни – 24 канал) закидають "пушечним м'ясом". Є у них свої теж підрозділи, які, дійсно, мали різний досвід в різних кінцях світу, де росія несла свій, так би мовити, слід крові,

– зазначив нацгвардієць.

Однак, зауважив Марків, зараз їх в армії рф уже не так багато. До того ж підготовка одного спецпризначенця – тривалий процес. На це потрібно щонайменше від 5 до 10 років.

Він додав, що застосовувати такі підрозділи не за призначенням – це просто витрачання людського ресурсу. Однак росіяни цим зовсім не переймаються.

До речі! Наші військові не зупиняються і продовжують громити російських окупантів. Цієї ночі в готелі у місті Красний Луч наші воїни атакували ворога. Саме там розташовувався командний пункт одного окупаційного військового підрозділу.

Ситуація на Донбасі та Півдні України: що відомо

Кореспондент The Kyiv Independent Ілля Пономаренко раніше говорив 24 каналу, що останній потужний наступ росії на Донеччину може стати третім та вирішальним етапом у війні.

В Інституті вивчення війни кажуть, що росіяни готуються до нашого контрнаступу на Херсонщині, тому мінують береги Інгульця.

Тим часом ЗСУ прицільно б'ють по складах окупантів на захоплених територіях. На Херсонщині росіяни змушені ввозити боєприпаси під виглядом "гуманітарної допомоги".

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