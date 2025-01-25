"Непрерывный конвейер": в Третьей штурмовой описали новую тактику штурмов российской армии

Российская армия применяет новую тактику наступления. Штурм ведется малыми группами с десятков направлений одновременно.

При этом враг не принимает во внимание масштабы собственных потерь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя командира 3 ОШБр Максима Жорина.

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Какую новую тактику штурмов придумали россияне

Российские войска для наступления на позиции ВСУ применяют тактику малых групп, которые атакуют с десятков направлений одновременно.

Наступательная тактика оккупантов – в частности в зоне ответственности нашей бригады – остается неизменной. Они используют малые штурмовые группы, не более 6 человек. Может быть и по 2 – 3 человека, но с разных сторон,

– отметил Жорин.

Он подчеркнул, что рекорд на их направлении – это штурм россиян на одну позицию с 21 точки одновременно.

По его словам, такая тактика напоминает "непрерывный конвейер", когда российская армия не учитывает свои потери.

"Россияне уже почти стерли здесь дивизию. Но имеют еще подкрепления и резервы, которые готовы сюда перебрасывать, ведь направление для них чрезвычайно важно", – добавил заместитель комбрига.

Напомним, украинские защитники отбили попытку наступления российских войск вблизи Елизаветовки на Покровском направлении. Враг потерял по меньшей мере десяток единиц военной техники.