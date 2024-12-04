За месяц оккупанты захватили на Донбассе территорию размером как пол-Лондона, – FT

Российские войска продолжают активное наступление на Донбассе, за месяц они захватили территорию размером с половину Лондона. Однако одним из приоритетных направлений для них остаётся Херсон.

Украинские власти видят подготовку масштабной наступательной операции на Херсон. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Какие успехи россиян на фронте и что с этим делать

За последний месяц, по данным Deep State и собственных оценок FT, россияне захватили территории, равные половине Лондона, в восточной части Донецкой области. Это представляет угрозу для таких стратегически важных населенных пунктов, как Покровск, Курахово и Великая Новоселка, а также приближает российские силы к Днепропетровской области – стержня военных операций Украины на востоке.

Однако Херсон остается особенно привлекательной целью. Этот город стал первым региональным центром Украины, которую оккупировали россияне после вторжения в 2022 году. Оккупация длилась 9 месяцев.

С середины лета российские военные усилили террор против мирного населения Херсона, используя ударные беспилотники.

Мирные жители Херсона стали объектом эксперимента, не имеющего прецедента в современной европейской войне... Машины-убийцы, иногда целыми роями, парят над домами, врываются в здания и преследуют людей на машинах, велосипедах или просто пешком. Их цель – не солдаты или танки, а гражданская жизнь,

– отмечает Financial Times.

Только с июля город подвергся более 9500 атак дронов, которые повлекли смерть 37 человек и ранения сотен.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что российские войска развернули на Днепре лучшие подразделения операторов дронов, модернизируют технику и готовят новых специалистов для дальнейших боевых действий. Украинские эксперты подозревают, что Херсон стал полигоном для тренировок российских операторов.

Беспилотники атакуют как военные, так и гражданские цели: быстрые, пожарные и полицейские автомобили, гуманитарные конвои, рынки и заправки. Обнаружить их трудно из-за небольшой высоты полета, скорость более 100 км/ч и дальность до 15 км.

По мнению украинских чиновников, эти действия могут быть частью российского плана по усилению давления на Киев до возвращения Трампа в Белый дом, подготовки к потенциальному масштабному наступлению через Днепр.

Напомним, глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что россияне собрали 300 лодок для форсирования Днепра и наступления на Херсон.