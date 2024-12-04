Українська влада вбачає підготовку масштабної наступальної операції на Херсон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Які успіхи росіян на фронті і що з цим робити

За останній місяць, за даними Deep State і власних оцінок FT, росіяни захопили території, що дорівнюють половині Лондона, в східній частині Донецької області. Це становить загрозу для таких стратегічно важливих населених пунктів, як Покровськ, Курахове та Велика Новосілка, а також наближає російські сили до Дніпропетровської області – стрижня військових операцій України на сході.

Однак Херсон залишається особливо привабливою метою. Це місто стало першим регіональним центром України, яку окупували росіяни після вторгнення у 2022 році. Окупація тривала 9 місяців.

З середини літа російські військові посилили терор проти мирного населення Херсона, використовуючи ударні безпілотники.

Мирні жителі Херсона стали об'єктом експерименту, що не має прецеденту в сучасній європейській війні... Машини-вбивці, іноді цілими роями, ширяють над будинками, вриваються до будівель і переслідують людей на машинах, велосипедах або просто пішки. Їхня мета – не солдати чи танки, а цивільне життя,

– зазначає Financial Times.

Лише з липня місто зазнало понад 9500 атак дронів, які спричинили смерть 37 людей і поранення сотень.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що російські війська розгорнули на Дніпрі найкращі підрозділи операторів дронів, модернізують техніку і готують нових спеціалістів для подальших бойових дій. Українські експерти підозрюють, що Херсон став полігоном для тренувань російських операторів.

Безпілотники атакують як військові, так і цивільні цілі: швидкі, пожежні та поліцейські автомобілі, гуманітарні конвої, ринки й заправки. Виявляти їх важко через невелику висоту польоту, швидкість понад 100 км/год і дальність до 15 км.

На думку українських чиновників, ці дії можуть бути частиною російського плану із посилення тиску на Київ до повернення Трампа до Білого дому, підготовки до потенційного масштабного наступу через Дніпро.

Нагадаємо, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що росіяни зібрали 300 човнів для форсування Дніпра та наступу на Херсон.