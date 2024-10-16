"Они тоже являются жертвами": Шольц сделал новое заявление относительно переговоров с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц еще раз подчеркнул свою готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Он готов общаться на тему достижения справедливого мира в Украине.

Об этом Шольц сказал в Бундестаге, выступая относительно предстоящего саммита лидеров ЕС. Говоря о российско-украинской войне, немецкий канцлер вспомнил о согласии Украины на участие России в следующем Саммите мира.

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Шольц подтвердил, что готов поговорить с Путиным

Поэтому также правильно, что когда нас спрашивают, будем ли мы также говорить с российским президентом, мы отвечаем: "Да, также да",

– сказал Шольц.

Он подчеркнул, что всегда придерживается четких принципов: никогда не принимать решений без учета мнения Украины и без предварительных консультаций с ближайшими партнерами.

Шольц также сказал, что бесчисленное количество российских солдат ежедневно становятся "жертвами империалистического безумия российского президента".

"Они тоже являются жертвами его политики, направленной на расширение его страны. Это то, что не должно повториться в Европе", – добавил Шольц.