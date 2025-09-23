О главных новостях 23 сентября, ситуацию на передовой, в тылу и на международной арене, успехи Сил обороны и последствия российских атак – сообщает 24 Канал.
Хронология 1308 дня войны: что известно о главных событиях 23 сентября?
Россия массированно атаковала Запорожье
Зеленский прибыл в Нью-Йорк
В Москве и Подмосковье было громко
Вечером 22 сентября российская армия атаковала Запорожье ударными дронами. Однако ночью 23 сентября оккупанты снова обстреляли город.
В результате массированного авиаудара по городу управляемыми авиабомбами разрушен жилой дом, взрывной волной повреждены соседние, возник пожар.
Известно об одном погибшем в результате террора России.
Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Украинский лидер рассказал, что запланированы почти два десятка встреч: впереди насыщенные несколько дней.
Вечером 22 сентября и с продолжением ночью 23 сентября в Москве и Подмосковье слышали звуки взрывов, местные власти заявили об атаке беспилотников, которые якобы летели на город.
Из-за вторжения дронов в московских аэропортах задерживаются рейсы, а небо над городом полностью закрыли.