О главных новостях 23 сентября, ситуацию на передовой, в тылу и на международной арене, успехи Сил обороны и последствия российских атак – сообщает 24 Канал.

Смотрите также ДРГ в Купянске и новые приоритеты России в Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю

Хронология 1308 дня войны: что известно о главных событиях 23 сентября?

06:16, 23 сентября

Россия массированно атаковала Запорожье

Вечером 22 сентября российская армия атаковала Запорожье ударными дронами. Однако ночью 23 сентября оккупанты снова обстреляли город.

В результате массированного авиаудара по городу управляемыми авиабомбами разрушен жилой дом, взрывной волной повреждены соседние, возник пожар.

Известно об одном погибшем в результате террора России.

02:23, 23 сентября

Зеленский прибыл в Нью-Йорк

Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Украинский лидер рассказал, что запланированы почти два десятка встреч: впереди насыщенные несколько дней.

01:49, 23 сентября

В Москве и Подмосковье было громко

Вечером 22 сентября и с продолжением ночью 23 сентября в Москве и Подмосковье слышали звуки взрывов, местные власти заявили об атаке беспилотников, которые якобы летели на город.

Из-за вторжения дронов в московских аэропортах задерживаются рейсы, а небо над городом полностью закрыли.