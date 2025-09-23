Про головні новини 23 вересня, ситуацію на передовій, у тилу й на міжнародній арені, успіхи Сил оборони й наслідки російських атак – повідомляє 24 Канал.
Хронологія 1308 дня війни: що відомо про головні події 23 вересня?
Увечері 22 вересня російська армія атакувала Запоріжжя ударними дронами. Проте уночі 23 вересня окупанти знову обстріляли місто. Унаслідок масованого авіаудару по місту керованими авіабомбами зруйновано житловий будинок, вибуховою хвилею пошкоджені сусідні, виникла пожежа. Наразі відомо про одного загиблого внаслідок терору Росії. Володимир Зеленський разом із першою леді України та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН. Український лідер розповів, що заплановані майже два десятки зустрічей: попереду насичені кілька днів. Увечері 22 вересня та з продовженням уночі 23 вересня у Москві та Підмосков'ї чули звуки вибухів, місцева влада заявила про атаку безпілотників, які нібито летіли на місто. Через вторгнення дронів у московських аеропортах затримуються рейси, а небо над містом повністю закрили.
