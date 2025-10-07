В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте в Украине 6 октября. Аналитики обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Россияне имели результат в направлении Большого Бурлука и Купянска (Харьковская область), Северска, Доброполья, Покровска (Донецкая область), а украинцы – на севере Сумщины, возле Доброполья и Лимана (Донецкая область), Великомихайловки (Днепропетровская область).

Смотрите также Россияне в окружении, врага останавливают на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

Что происходит на линии соприкосновения?

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумщины.

Опубликованные 6 октября геолокационные кадры свидетельствуют о недавнем продвижении защитников в центральной части Юнаковки, что к северо-востоку от города Сумы.

Враг продолжил наступательные операции на севере Харьковской области, но успехов там не достиг.

В течение 5 и 6 октября он атаковал северо-восток Харькова вблизи Волчанска, Синельниково и Волчанских хуторов.

Оккупанты недавно продвинулись в направлении Великого Бурлука и Купянска в Харьковской области.

Опубликованная 6 октября видеозапись с геолокацией показывает российских военнослужащих, которые поднимают флаг страны-агрессора на севере Одрадного, что к востоку от Великого Бурлука.

Также геолокационные кадры зафиксировали недавнее продвижение на север от Песчаного, что на юго-восток от Купянска.

Украинцы удержали позиции или продвинулись на Лиманском направлении.

Опубликованные 5 октября геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что защитники удерживают позиции или продвигаются на северо-восток от Ставков, что к северу от Лимана. Это территории, которые, по предварительным данным российских источников, находились под контролем России.

Что изменилось на фронте 6 октября: смотрите на картах

Российские войска продвинулись на Северском направлении в Донецкой области.

Опубликованные 6 октября геолокационные кадры подтвердили продвижение захватчиков в центральной части Кузьминовки, что к югу от Северска.

Оккупанты также продолжили наступательные операции в тактическом районе Константиновка-Дружковка, но не достигли успехов.

Они атаковали вблизи Часов Яра, Ступочок, Щербиновки, Александро-Калинового, Клебан-Быка и Плещеевки; а также у Русиного Яра, Полтавки, Владимировки.

Украинские и российские войска недавно продвинулись в тактической зоне Доброполья.

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил об освобождении защитниками Вильного, контролирования Веселого и Грузского, а также удержание позиций вблизи Заповедного и Панковки.

Зато опубликованная 6 октября видеозапись с геолокацией свидетельствует о продвижении оккупантов в центральной части Панковки. Машовец заявил, что захватчики также захватили Новое Шахово и Дорожное, а также удерживают позиции в Ивановке.

Российская армия продвинулась на Покровском направлении.

По данным Машовца, противник мог захватить Красный Лиман и оккупировал Новоэкономическое, что к северо-востоку от Покровска.

Враг продолжил наступать на Новопавловском направлении, но безрезультатно.

В течение 5 и 6 октября противник атаковал в направлении самой Новопавловки; на юго-восток – вблизи Орехового; на юг – вблизи Филии и Ялты; и на юго-запад – вблизи Зеленого Гая.

Украинские войска недавно удержали позиции или продвинулись в направлении Великомихайловки.

Опубликованные 5 октября геолокационные кадры подтвердили удержание позиций или продвижение защитников к северу от Степного, что к югу от Великомихайловки – территории, которую российские источники ранее объявляли оккупированной.

Захватчики штурмовали на востоке и в западном направлении Запорожской области, но не достигли подтвержденных успехов.

Оккупанты 5 и 6 октября атаковали на северо-восток от Гуляйполя вблизи Новогригорьевки, Новоивановки и Полтавки, а также в направлении Успеновки. Операции продолжались на запад от Орехова – вблизи Степного, Степногорска и Плавней, а также на северо-запад – вблизи Приморского

Россияне продолжали ограниченные наземные атаки в направлении Херсона, но не продвинулись вперед.

Вражеские войска атаковали в направлении Херсона, в частности к востоку от города – вблизи Антоновского моста.

Ситуация в Донецкой области: последние новости