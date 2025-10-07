Оккупанты продвинулись на Харьковщине и других направлениях: обзор фронта и карты ISW
- Российские войска продвинулись на Харьковщине, возле Доброполья, а также на Северском и Покровском направлениях, но не достигли подтвержденного продвижения на других участках фронта.
- Украинские силы недавно имели успех на севере Сумщины, возле Доброполья, Лимана и Великомихайловки.
В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте в Украине 6 октября. Аналитики обновили карты боевых действий.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Россияне имели результат в направлении Большого Бурлука и Купянска (Харьковская область), Северска, Доброполья, Покровска (Донецкая область), а украинцы – на севере Сумщины, возле Доброполья и Лимана (Донецкая область), Великомихайловки (Днепропетровская область).
Что происходит на линии соприкосновения?
- Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумщины.
Опубликованные 6 октября геолокационные кадры свидетельствуют о недавнем продвижении защитников в центральной части Юнаковки, что к северо-востоку от города Сумы.
- Враг продолжил наступательные операции на севере Харьковской области, но успехов там не достиг.
В течение 5 и 6 октября он атаковал северо-восток Харькова вблизи Волчанска, Синельниково и Волчанских хуторов.
- Оккупанты недавно продвинулись в направлении Великого Бурлука и Купянска в Харьковской области.
Опубликованная 6 октября видеозапись с геолокацией показывает российских военнослужащих, которые поднимают флаг страны-агрессора на севере Одрадного, что к востоку от Великого Бурлука.
Также геолокационные кадры зафиксировали недавнее продвижение на север от Песчаного, что на юго-восток от Купянска.
- Украинцы удержали позиции или продвинулись на Лиманском направлении.
Опубликованные 5 октября геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что защитники удерживают позиции или продвигаются на северо-восток от Ставков, что к северу от Лимана. Это территории, которые, по предварительным данным российских источников, находились под контролем России.
Что изменилось на фронте 6 октября: смотрите на картах
- Российские войска продвинулись на Северском направлении в Донецкой области.
Опубликованные 6 октября геолокационные кадры подтвердили продвижение захватчиков в центральной части Кузьминовки, что к югу от Северска.
- Оккупанты также продолжили наступательные операции в тактическом районе Константиновка-Дружковка, но не достигли успехов.
Они атаковали вблизи Часов Яра, Ступочок, Щербиновки, Александро-Калинового, Клебан-Быка и Плещеевки; а также у Русиного Яра, Полтавки, Владимировки.
- Украинские и российские войска недавно продвинулись в тактической зоне Доброполья.
Украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил об освобождении защитниками Вильного, контролирования Веселого и Грузского, а также удержание позиций вблизи Заповедного и Панковки.
Зато опубликованная 6 октября видеозапись с геолокацией свидетельствует о продвижении оккупантов в центральной части Панковки. Машовец заявил, что захватчики также захватили Новое Шахово и Дорожное, а также удерживают позиции в Ивановке.
- Российская армия продвинулась на Покровском направлении.
По данным Машовца, противник мог захватить Красный Лиман и оккупировал Новоэкономическое, что к северо-востоку от Покровска.
- Враг продолжил наступать на Новопавловском направлении, но безрезультатно.
В течение 5 и 6 октября противник атаковал в направлении самой Новопавловки; на юго-восток – вблизи Орехового; на юг – вблизи Филии и Ялты; и на юго-запад – вблизи Зеленого Гая.
- Украинские войска недавно удержали позиции или продвинулись в направлении Великомихайловки.
Опубликованные 5 октября геолокационные кадры подтвердили удержание позиций или продвижение защитников к северу от Степного, что к югу от Великомихайловки – территории, которую российские источники ранее объявляли оккупированной.
- Захватчики штурмовали на востоке и в западном направлении Запорожской области, но не достигли подтвержденных успехов.
Оккупанты 5 и 6 октября атаковали на северо-восток от Гуляйполя вблизи Новогригорьевки, Новоивановки и Полтавки, а также в направлении Успеновки. Операции продолжались на запад от Орехова – вблизи Степного, Степногорска и Плавней, а также на северо-запад – вблизи Приморского
- Россияне продолжали ограниченные наземные атаки в направлении Херсона, но не продвинулись вперед.
Вражеские войска атаковали в направлении Херсона, в частности к востоку от города – вблизи Антоновского моста.
Ситуация в Донецкой области: последние новости
- Эксклюзивно для 24 Канала военный Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что бои на Добропольском направлении остаются интенсивными и сложными, ведь противник бросает туда значительные силы. Однако защитникам удалось несколько стабилизировать ситуацию в частности благодаря передислокации определенных подразделений и привлечению резервов, а также перерезанию логистики и обеспечения врага.
- По данным обновления карты DeepState вечером 6 октября российские войска продвинулись в Донецкой, Днепропетровской области и Запорожье – вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы. Оккупирована Малиевка.
- Из-за вражеских обстрелов энергетики часть населенных пунктов осталась без света. Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал гражданских эвакуироваться.