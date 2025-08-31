Недавно начальник генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в своем докладе заявил о захвате села Дачного Днепропетровской области. Украинские военные показали, как населенный пункт выглядит сейчас.

В воскресенье, 31 августа, соответствующее видео показали воины 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как выглядит село Дачное?

Напомним, украинский генштаб опроверг оккупацию населенного пункта Дачное еще 10 августа. Тогда военные призвали доверять только официальным источникам информации.

Защитники показали Дачное на Днепропетровщине: смотрите видео

Накануне, 8 августа, в DeepState добавили в обновление карты уточнения – увеличение красной зоны в районе села. Тогда вражеские войска фиксировали на противоположном берегу реки Волчья, они постоянно давили в восточном районе со стороны Новоукраинки. Однако основную часть Дачного относили к серой зоне.

Что происходит вблизи Дачного: смотрите на карте

Ситуация на Днепропетровщине: последние новости