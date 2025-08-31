У неділю, 31 серпня, відповідне відео поширили воїни 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як виглядає село Дачне?

Нагадаємо, український генштаб спростував окупацію населеного пункту Дачне ще 10 серпня. Тоді військові закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Захисники показали Дачне на Дніпропетровщині: дивіться відео

Напередодні, 8 серпня, у DeepState додали в оновлення мапи уточнення – збільшення червоної зони в районі села. Тоді ворожі війська фіксували на протилежному березі річки Вовча, вони постійно тиснули у східному районі зі сторони Новоукраїнки. Однак основну частину Дачного відносили до сірої зони.

Що відбувається поблизу Дачного: дивіться на карті

Ситуація на Дніпропетровщині: останні новини