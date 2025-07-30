В понедельник, 28 июля, на территории Запорожской области работал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который лично проконтролировал выполнение там оборонительной операции. В конце концов, принято решение об усилении группировки войск.

Детали рассказал председатель Запорожской военной областной администрации Иван Федоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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Какая ситуация на Запорожье?

По словам Федорова, напряженной остается ситуация на одном направлении Запорожской линии фронта, а первые результаты работы Сырского видны уже сейчас.

В частности, россияне частично покинули свои позиции в нескольких населенных пунктах – Каменском и Плавнях.

На сегодня ситуация с одной стороны напряженная, но я бы сказал, что она в основном уже стабилизирована,

– отметил чиновник.

Напомним, 30 июля карту фронта обновили аналитики DeepState. В частности, они заявили об успехах у оккупантов на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, продвинувшись возле села Темировка.

Кроме того, по данным Генерального штаба ВСУ, за сутки 29 июля на Ореховском направлении защитники отбили 2 атаки в районе населенного пункта Плавни.