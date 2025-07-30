Силы обороны частично выбили оккупантов с позиций в Каменском и Плавнях, – Запорожская ОГА
- Силы обороны частично выбили оккупантов с позиций в Каменском и Плавнях на Запорожье, ситуация стабилизирована.
Сырский проконтролировал оборонительную операцию, принято решение об усилении группировки войск.
В понедельник, 28 июля, на территории Запорожской области работал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который лично проконтролировал выполнение там оборонительной операции. В конце концов, принято решение об усилении группировки войск.
Детали рассказал председатель Запорожской военной областной администрации Иван Федоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".
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Какая ситуация на Запорожье?
По словам Федорова, напряженной остается ситуация на одном направлении Запорожской линии фронта, а первые результаты работы Сырского видны уже сейчас.
В частности, россияне частично покинули свои позиции в нескольких населенных пунктах – Каменском и Плавнях.
На сегодня ситуация с одной стороны напряженная, но я бы сказал, что она в основном уже стабилизирована,
– отметил чиновник.
Напомним, 30 июля карту фронта обновили аналитики DeepState. В частности, они заявили об успехах у оккупантов на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, продвинувшись возле села Темировка.
Кроме того, по данным Генерального штаба ВСУ, за сутки 29 июля на Ореховском направлении защитники отбили 2 атаки в районе населенного пункта Плавни.