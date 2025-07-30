Деталі розповів голова Запорізької військової обласної адміністрації Іван Федоров. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Ми – Україна".

Дивіться також Росіяни просунулися на 5 напрямках, ЗСУ – на одному: огляд і карти фронту від ISW

Яка ситуація на Запоріжжі?

За словами Федорова, напруженою залишається ситуація на одному напрямку Запорізької лінії фронту, а перші результати роботи Сирського видно вже зараз.

Зокрема, росіяни частково покинули свої позиції в декількох населених пунктах – Кам'янському та Плавнях.

На сьогодні ситуація з одного боку напружена, але я б сказав, що вона здебільшого вже стабілізована,

– зазначив посадовець.

Нагадаємо, 30 липня карту фронту оновили аналітики DeepState. Зокрема, вони заявили про успіхи в окупантів на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, просунувшись біля села Темирівка.

Окрім того, за даними Генерального штабу ЗСУ, за добу 29 липня на Оріхівському напрямку оборонці відбили 2 атаки в районі населеного пункту Плавні.