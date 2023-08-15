Безрезультатные попытки россиян наступать по нескольким направлениям: карта боев за 15 августа
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия продолжает давить на ВСУ по всем возможным направлениям. Однако украинцы достойно дают отпор и не дают продвигаться оккупантам.
В течение суток россияне также в очередной раз пытались запугать украинцев массированными атаками. Однако ВСУ ломают планы окупантов.
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Россияне не оставляют попытки наступления
На Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Россия ударила артиллерией по более чем 10 населенным пунктам, в частности, это Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Острое, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
Россияне пытаются атаковать на Марьинском направлении: смотрите на картеНа Купянском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Петропавловка, Орлянское, Кучеривка, Подолы, Первомайское Харьковской области.
Попытки атаки окупантов в Донецкой области
Ситуация вокруг Авдеевки: смотрите на картеНа Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Левадное, Старомайорское Донецкой области.
На Юге ведутся боиНа Мелитопольском и Бердянском направлениях
Где находится Новоданиловка: смотрите на карте