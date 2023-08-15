Безрезультатные попытки россиян наступать по нескольким направлениям: карта боев за 15 августа

Российская армия продолжает давить на ВСУ по всем возможным направлениям. Однако украинцы достойно дают отпор и не дают продвигаться оккупантам.

В течение суток россияне также в очередной раз пытались запугать украинцев массированными атаками. Однако ВСУ ломают планы окупантов.

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Россияне не оставляют попытки наступления

На Марьинском направлении украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Россия ударила артиллерией по более чем 10 населенным пунктам, в частности, это Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Острое, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

Россияне пытаются атаковать на Марьинском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Серебрянка, Дроновка, Закотное, Выемка, Переездное, Федоровка Донецкой области. Попытки атаки окупантов в Донецкой области На Бахмутском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Васюковки и Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области. враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области. Ситуация вокруг Авдеевки: смотрите на карте На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Левадное, Старомайорское Донецкой области. враг нанес авиационных ударов в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Левадное, Старомайорское Донецкой области.

На Юге ведутся бои

оккупанты нанесли авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Петропавловка, Орлянское, Кучеривка, Подолы, Первомайское Харьковской области.

На Запорожском направлении оккупанты ударили авиацией в районе Новоданиловки Запорожской области. От обстрелов артиллерией пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Железнодорожное, Белогорье, Степногриск, Плавные Запорожской области. оккупанты ударили авиацией в районе Новоданиловки Запорожской области. От обстрелов артиллерией пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Железнодорожное, Белогорье, Степногриск, Плавные Запорожской области. Где находится Новоданиловка: смотрите на карте

На Херсонском направлении Россия также нанесла авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Днепровское, Берегово, Огромное, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

Состояние фронта в других направлениях

ВСУ продолжают наступление. Они закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.Россия атаковала авиацией в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Поповка, Гремяч Черниговской области; Атинское, Степное, Водологи Сумской области и Огурцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.ситуация стабильная. Существенных изменений нет.