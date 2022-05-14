Война в Украине сразу закончится, если в России произойдет госпереворот, – Фейгин

В России почувствовали, что проиграли очередную фазу войны в Украине, потому и "ответили на звонки" западных стран. У россиян нет много возможностей для наступления, а окружение Путина может и готово на госпереворот, но никто не решается.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также добавил, что окружение Путина – не самые умные люди, поэтому возможно, они и не думали о том, чтобы убрать Путина.

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"А поскольку эта тема активно обсуждается повсюду, вероятно, и их это на что-то наталкивает. Вряд ли мы сможем узнать хоть какие-то детали этого сговора, если он – фамилии и должности нам вряд ли будут известны", – говорит Фейгин.

Особенности госпереворота в России

Вариант госпереворота подтвердить невозможно, но опровергнуть не получается. Ведь всем российским бизнесменам "давит" то, что они под санкциями и чтобы от них избавиться, они могли бы пойти на такой шаг.

– предполагает правозащитник.

Но проблема заключается в том, что в Кремле очень много трусов, которые вряд ли отважатся на свержение режима. Парадокс –убежден Фейгин.

По мнению Фейгина, на реализацию госпереворота могла бы пойти сама коллегия ФСБ России, больше возможности ни у кого нет.

Война в Украине может прекратиться почти мгновенно, если госпереворот произойдет в России. Потому что сейчас это просто история одного человека – Путина. Другая речь о том, что кто-нибудь после Путина захочет сохранить Крым и ОРДЛО,

– объясняет Марк Фейгин.

"Сейчас Москва может только давить на американских и европейских партнеров Украины. Трудно представить, как она будет давить на Америку или Британию, но французско-германская повестка, иногда может приносить пророссийские нарративы", – говорит российский правозащитник.

Война России против Украины – важные новости

Министр обороны США Ллойд Остин впервые с момента вторжения России в Украину поговорил с российским коллегой Сергеем Шойгу. Министры говорили об Украине и американский министр обороны требовал у России прекращения огня.

Президент Польши Анджей Дуда уверен в победе Украины в войне с Россией. После того, как Россия терпит поражение, ей придется выплачивать Украине контрибуцию.

В Австрии выдвинули России ультиматум по газу. Там пригрозили отобрать у российского "Газпрома" подземные хранилища в Зальцбурге.

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