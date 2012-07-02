США остановили поставки Украине ракет ПВО и боеприпасов: хронология 1225 дня войны

Россия продолжает неустанно атаковать мирные украинские города и давит на фронте. В то же время воины ВСУ дают достойный отпор оккупантам, чтобы вытеснить их с украинской территории.

О главных событиях на фронте, российских обстрелах, достижения Украины на международной арене и потери оккупантов – читайте в хронологии 24 Канала.

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