США остановили поставки Украине ракет ПВО и боеприпасов: хронология 1225 дня войны
Россия продолжает неустанно атаковать мирные украинские города и давит на фронте. В то же время воины ВСУ дают достойный отпор оккупантам, чтобы вытеснить их с украинской территории.
О главных событиях на фронте, российских обстрелах, достижения Украины на международной арене и потери оккупантов – читайте в хронологии 24 Канала.
Смотрите также Гонка вооружений возвращается: что это значит для Украины и кто будет в эпицентре холодной войны 2․0
Во вторник, 1 июля, Кабинет министров Латвии утвердил передачу Украине 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другой военной техники. Я убежден, что наши бронированные машины Patria помогут Вооруженным силам Украины в борьбе против агрессора. Мы продолжим поддерживать Украину и в будущем – как в этом году, так и в следующем году мы предоставим Украине военную помощь в размере 0,25% от нашего валового внутреннего продукта, Журналисты "Крым. Реалии" за два месяца обнаружили 106 новых некрологов жителей оккупированного полуострова, которые воевали против Украины на стороне России. Заметим, что из этого общего количества 33 человека погибли до 2025 года, еще 20 – до мая 2025 года. В то же время по состоянию на сегодня подтверждено, что больше всего крымчан погибло в 2024 году – 494. Это на 100 больше, чем в 2023 году. Глава Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что за июнь россияне совершили 2 593 удара по региону, в результате чего погибли 12 мирных жителей, среди них 2 ребенка. Кроме того, ранения получили 78 человек, из них 10 детей. Самые масштабные атаки были осуществлены на Сумскую, Верхнесироватскую, Лебединскую, Путивльскую общины. Politico пишет, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно низких запасов оружия США. Источники говорят, что первоначальное решение о приостановлении части помощи, обещанной во времена администрации Джо Байдена, приняли еще в начале июня. Однако оно вступает в силу только сейчас, поскольку Украина отражает одни из крупнейших российских ракетных и беспилотных обстрелов по гражданским целям в Киеве и других местах. Шаг Пентагона по остановке некоторых поставок вызвал опасения среди союзников Украины в Конгрессе, что государство станет уязвимым к дальнейшим российским авиаударам. По данным Измаильской РГА, россияне атаковали Вилковскую территориальную громаду. В результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура. К счастью, обошлось без пострадавших.
Латвия передаст Украине бронетранспортеры Patria
– заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
На войне против Украины за два месяца погибло еще более 100 жителей Крыма
Сколько людей на Сумщине погибло и пострадало в результате российских атак
Пентагон остановил поставки ракет ПВО и других боеприпасов в Украину
Россияне атаковали Одесскую область "Шахедами"
Во вторник, 1 июля, Кабинет министров Латвии утвердил передачу Украине 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другой военной техники.
Я убежден, что наши бронированные машины Patria помогут Вооруженным силам Украины в борьбе против агрессора. Мы продолжим поддерживать Украину и в будущем – как в этом году, так и в следующем году мы предоставим Украине военную помощь в размере 0,25% от нашего валового внутреннего продукта,
Журналисты "Крым. Реалии" за два месяца обнаружили 106 новых некрологов жителей оккупированного полуострова, которые воевали против Украины на стороне России.
Заметим, что из этого общего количества 33 человека погибли до 2025 года, еще 20 – до мая 2025 года.
В то же время по состоянию на сегодня подтверждено, что больше всего крымчан погибло в 2024 году – 494. Это на 100 больше, чем в 2023 году.
Глава Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что за июнь россияне совершили 2 593 удара по региону, в результате чего погибли 12 мирных жителей, среди них 2 ребенка.
Кроме того, ранения получили 78 человек, из них 10 детей.
Самые масштабные атаки были осуществлены на Сумскую, Верхнесироватскую, Лебединскую, Путивльскую общины.
Politico пишет, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно низких запасов оружия США.
Источники говорят, что первоначальное решение о приостановлении части помощи, обещанной во времена администрации Джо Байдена, приняли еще в начале июня.
Однако оно вступает в силу только сейчас, поскольку Украина отражает одни из крупнейших российских ракетных и беспилотных обстрелов по гражданским целям в Киеве и других местах.
Шаг Пентагона по остановке некоторых поставок вызвал опасения среди союзников Украины в Конгрессе, что государство станет уязвимым к дальнейшим российским авиаударам.
По данным Измаильской РГА, россияне атаковали Вилковскую территориальную громаду.
В результате атаки была повреждена припортовая и туристическая инфраструктура. К счастью, обошлось без пострадавших.