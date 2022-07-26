россияне безнадежно выгребают на всех фронтах

россия – это огромная "потемкинская деревня", делающая все, чтобы казаться для мира "великой". Чем дальше, тем сложнее ей это удается.

Она выдыхается на всех "фронтах". Благодаря пропаганде и "грифовке" данных она пытается поддерживать "потемкинскую деревню", но она рушится.

Читайте Война в Украине закончится только при одном условии

россия получает по заслугам

Они "выгребают" безнадежно на милитарном фронте. Глава Ми-6 говорит: россия выдыхается. "Великая" россия полетела на глазах у всего мира покупать в Тегеране беспилотники.

На вопрос журналиста "Способны ли украинцы отвоевать Крым?", Пентагон говорит: "Мы раньше недооценивали украинцев, если они хотят, то смогут".

На экономическом фронте в решетку впервые за многие годы – дефицит бюджета. Что в период столь высоких цен на нефть и газ, свидетельствует о серьезном трабле в экономике. Валюта не продается законно. А подушка в дополнение к замороженным средствам похудела с 24 февраля более чем на 70 миллиардов долларов. Раньше она только росла.

Важно Думали, что они дома: россияне позорно облажались на Херсонщине

Что на международном фронте

На международном – они токсик, от которого хотят держаться подальше. От лидеров стран к народам.

Иран, Северная Корея, Эрдоган, асад, лукашенко, военная хунта в Мьянме… – вся жизнь россии сузилась до этого круга. Дальше этих стран для них мир закрыт. Все. Game over приближается.

А в новостях уже прозвучала версия, что через несколько месяцев первые результаты расследования с подозреваемым Хан передаст в суд в Гааге. И это может быть высокого уровня лицо, которое может дать показания на высших должностных лиц.

К чему я это? Не слушайте / не читайте / не повторяйте: все пропало / нас слили, или х**ло хитрый, всех переиграл / купил / заставил. Потому что вижу по нашествию ботоферм и мнений отдельных знакомых, что мы снова начинаем танцевать на тех же граблях, распространяя российскую дезинформацию и нарративы.

Также интересно – В бункере путина продолжается борьба: смотрите видео