Вона видихається на всіх "фронтах". Завдяки пропаганді та "грифуванню" даних вона намагається підтримувати "потьомкінську дєрєвню", але вона рушиться.

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росія отримує по заслугах

Вони "вигрібають" безнадійно на мілітарному фронті. Очільник Мі-6 каже: росія видихається. "Велика" росія полетіла на очах у всього світу купувати в Тегерані безпілотники.

На питання журналіста "Чи здатні українці відвоювати Крим?", Пентагон говорить: "Ми раніше недооцінювали українців, якщо вони хочуть, то зможуть".

На економічному фронті у рашки вперше за багато років – дефіцит бюджету. Що в період таких високих цін на нафту і газ, свідчить про серйозний трабл в економіці. Валюта не продається легально. А подушка на додаток до заморожених коштів схудла з 24 лютого більш ніж на 70 мільярдів доларів. Раніше вона тільки росла.

Важливо Думали, що вони вдома: росіяни ганебно облажалися на Херсонщині

Що на міжнародному фронті

На міжнародному – вони токсік, від якого хочуть триматися подалі. Від лідерів країн до народів.

Іран, Північна Корея, Ердоган, асад, лукашенко, воєнна хунта в М'янмі … – все життя росії звузилося до цього кола. Далі цих країн для них світ закритий. Все. Game over наближається.

А в новинах вже пролунала версія, що через кілька місяців перші результати розслідування з підозрюваним Хан передасть в суд в Гаазі. І це може бути високого рівня особа, яка може дати покази на найвищих посадових осіб.

До чого я це? Не слухайте / не читайте / не повторюйте: все пропало / нас злили, або х**ло хитрий, всіх переграв / купив / змусив. Бо бачу по навалі ботоферм і думок окремих знайомих, що ми знов починаємо танцювати на тих самих граблях, поширюючи російську дезінформацію та наративи.

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