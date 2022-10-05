Не может быть мирного соглашения в обмен на территории: Трасс уверена в победе Украины

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украина победит. Ни в одном мирном соглашении не может быть уступок украинскими территориями.

Об этом премьер заявила во время выступления на ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании. Она прошла в Бирмингеме.

На тему Трасс поблагодарила Зеленского за освобождение 5 британских пленных

Трасс уверена в победе Украины

Британская премьер отметила, что украинский народ борется не только за свою безопасность. Это борьба за свободу и демократию по всему миру.

Незаконная аннексия территории Украины Путиным является лишь последним актом его кампании по подрыву демократии и нарушению международного права. Мы не должны поддаваться тем, кто хочет соглашения о продаже украинской земли,

– подчеркнула Трасс.

Она добавила, что за иллюзию мира предлагают заплатить жизнями украинцев.

"Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями, сколько бы это ни продолжалось. Украина может победить. Украина должна победить. И Украина победит", – заявила глава британского правительства.

Члены Консервативной партии ответили громкими аплодисментами на слова министра. Трасс подытожила, что президент Владимир Зеленский и украинский народ оценят британскую "солидарность с ними в это очень тяжелое время".

Как Великобритания поддерживает Украину

Великобритания является одной из стран, которые поддерживают Украину больше всего. В частности, она снабжает нас оружием и помогает финансово.

Кроме того, британцы выступают с важными заявлениями поддержки на международных площадках. В частности, Лиз Трасс, выступая на Генассамблее ООН, подчеркнула, что будет помогать Украине столько, сколько нужно.

Также актуальную информацию о ситуации на фронте сообщает разведка Великобритании. В частности, недавно разведчики заявили, что удары россиян по дамбам не смогут остановить наступление ВСУ.

Также в рядах ВСУ воюют граждане Британии. Доброволец Шон Пиннер рассказал, что ему пришлось пережить в российском плену. Оккупанты пытали мужчину электрическим током. Кроме того, россияне морили воина голодом и давали грязную воду.

Стоит посмотреть – в ОП отреагировали на бумажки Путина об аннексии: видео