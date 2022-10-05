Про це прем'єрка заявила під час виступу на щорічній конференції Консервативної партії Великої Британії. Вона відбулася у Бірмінгемі.

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Трасс впевнена у перемозі України

Британська прем'єрка зазначила, що український народ бореться не лише за свою безпеку. Це боротьба за свободу і демократію в усьому світі.

Незаконна анексія території України Путіним є лише останнім актом його кампанії з підриву демократії та порушення міжнародного права. Ми не повинні піддаватися тим, хто хоче угоди про продаж української землі,

– наголосила Трасс.

Вона додала, що за ілюзію миру пропонують заплатити життями українців.

"Ми стоятимемо з нашими українськими друзями, скільки б це не тривало. Україна може перемогти. Україна повинна перемогти. І Україна переможе", – заявила очільниця британського уряду.

Члени Консервативної партії відповіли гучними оплесками на слова міністерки. Трасс підсумувала, що президент Володимир Зеленський та український народ оцінять британську "солідарність з ними в цей дуже важкий час".

Як Велика Британія підтримує Україну

Велика Британія є однією з країн, які підтримують Україну найбільше. Зокрема, вона постачає нам зброю та допомагає фінансово.

Крім того, британці виступають із важливими заявами підтримки на міжнародних майданчиках. Зокрема, Ліз Трасс під час виступу на Генасамблеї ООН підкреслила, що допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно.

Також актуальну інформацію про ситуацію на фронті повідомляє розвідка Великої Британії. Зокрема, нещодавно розвідники заявили, що удари росіян по дамбах не зможуть зупинити наступ ЗСУ.

Також у лавах ЗСУ воюють громадяни Британії. Доброволець Шон Піннер розповів, що йому довелося пережити у російському полоні. Окупанти катували чоловіка електричним струмом. Окрім того, росіяни морили воїна голодом й давали брудну воду.

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