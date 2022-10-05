Про це прем'єрка заявила під час виступу на щорічній конференції Консервативної партії Великої Британії. Вона відбулася у Бірмінгемі.
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Трасс впевнена у перемозі України
Британська прем'єрка зазначила, що український народ бореться не лише за свою безпеку. Це боротьба за свободу і демократію в усьому світі.
Незаконна анексія території України Путіним є лише останнім актом його кампанії з підриву демократії та порушення міжнародного права. Ми не повинні піддаватися тим, хто хоче угоди про продаж української землі,
– наголосила Трасс.
Вона додала, що за ілюзію миру пропонують заплатити життями українців.
"Ми стоятимемо з нашими українськими друзями, скільки б це не тривало. Україна може перемогти. Україна повинна перемогти. І Україна переможе", – заявила очільниця британського уряду.
Члени Консервативної партії відповіли гучними оплесками на слова міністерки. Трасс підсумувала, що президент Володимир Зеленський та український народ оцінять британську "солідарність з ними в цей дуже важкий час".
Як Велика Британія підтримує Україну
- Велика Британія є однією з країн, які підтримують Україну найбільше. Зокрема, вона постачає нам зброю та допомагає фінансово.
- Крім того, британці виступають із важливими заявами підтримки на міжнародних майданчиках. Зокрема, Ліз Трасс під час виступу на Генасамблеї ООН підкреслила, що допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно.
- Також актуальну інформацію про ситуацію на фронті повідомляє розвідка Великої Британії. Зокрема, нещодавно розвідники заявили, що удари росіян по дамбах не зможуть зупинити наступ ЗСУ.
- Також у лавах ЗСУ воюють громадяни Британії. Доброволець Шон Піннер розповів, що йому довелося пережити у російському полоні. Окупанти катували чоловіка електричним струмом. Окрім того, росіяни морили воїна голодом й давали брудну воду.
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