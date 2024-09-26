У Орбана заявили, что не стали обороняться, как это делает Украина, в случае нападения. Там отметили, что очень "ценят" жизни венгров.

Политдиректора и близкого советника премьера Виктора Орбана Балажа Орбана спросили, как действовала бы Венгрия в случае нападения. Ответ политика вызвал возмущение его соотечественников.

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У Орбана сказали, как поступили бы на месте Украины

Балаж Орбан, вспомнив о восстании 1956 года, заявил, что Венгрия не повторила бы то, что "сделал президент Зеленский 2,5 года назад". Он подчеркнул, что его страна не вела бы оборонительную войну, как это делает Украина. Потому что, считает Балаж Орбан, "это безответственно". Политик упрекнул украинского лидера, что тот втянул свою страну в войну, из-за которой погибло много людей и были потеряны территории.

На месте Зеленского, мол, Орбан и его соратники "бережно бы относились к очень ценным венгерским жизням".

Также чиновник отметил, что, мол, 80 – 90 процентов венгерского народа согласны с политикой правительства в отношении российско-украинской войны. На вопрос журналиста, что было бы, если бы Соединенные Штаты помогли Венгрии в 1956 году, Балаж Орбан ответил, что началась бы мировая война.

Возможно, мы выиграли, а может, и нет, соседние страны могли быть с нами, а может, против нас,

– сказал он.

Справка: Венгерская революция 1956 года – восстание 1956 года в Венгерской Народной Республике, подавлено советскими войсками при участии органов государственной безопасности Венгрии ÁVH – аналога КГБ СССР. Среди требований повстанцев было, в частности, вывод советских войск из страны, свобода слова, отмена ÁVN.