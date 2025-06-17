"Опустошено большинство складов": в ISW озвучили, когда Россия может исчерпать запасы танков

Россия постепенно исчерпывает запасы танков и бронетехники, накопленные до полномасштабного вторжения в Украину. Из-за постоянных ударов украинских дронов на фронте все чаще используют мотоциклы и вездеходы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

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На сколько России может хватить ее запасов танков

Аналитики сослались на источник в соцсетях, который с помощью спутниковых снимков отслеживает оборудованием на российских военных складах. 15 июня он поделился обновленной оценкой нескольких складов с танками и бронетехникой.

Согласно оценке, сейчас на складах России осталось лишь 46% довоенных запасов танков, 42% – БМП и 48% – БТР.

Снимки восьми российских военных складов, видимо, указывают на то, что Россия опустошила большинство складов, где хранились запасы техники. По оценкам, Россия, вероятно, исчерпает свои запасы танков и бронетехники, оставшихся, к концу 2025 года,

– говорится в отчете.

Для сравнения, еще в декабре 2024 года в России оставалось 47% довоенных запасов танков, 52% – БМП и 45% – БТР.

Аналитики отмечают, что российские войска все активнее используют на линии фронта мотоциклы и вездеходы вместо бронетехники.

"Более широкое использование мотоциклов Россией является адаптацией в ответ на повсеместные удары украинских дронов по российской бронетехнике и неустойчивые потери бронетехники, которых российские войска понесли в конце 2023 и 2024 годов", – объяснили в ISW.

Аналитики добавили, что украинские БпЛА значительно усложнили тактическое использование танков, ведь большие и медленные бронемашины являются легкими целями для дронов.

К слову, ранее в ISW проанализировали заявления главы Кремля Владимира Путина во время заседания Совбеза России. Аналитики пришли к выводу, что он стремится подготовить российское общество к затяжной войне против Украины и возможного конфликта с НАТО.