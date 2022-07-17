Войск для захвата Харькова и области недостаточно, – начальник штаба Kraken

В Институте по изучению войны сообщали, что путин дал указание захватить всю Харьковскую область и город Харьков. Однако у оккупантов для этого не хватит ресурсов.

Об этом сказал начальник спецподразделения штаба Kraken Константитн Немичев. Свое мнение он высказал 24 каналу.

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Приоритеты россиян

По его словам, у оккупантов сейчас стоит акцент на Донецкой области. Сейчас они пытаются перекинуть войска на временно оккупированную территорию.

Кроме того, агрессор пытается усилить Изюмское направление и двигаться на Славянск.

Войск для захвата Харькова и области сейчас нет, их недостаточно,

– сказал Немичев.

Однако если россиянам удастся полностью захватить Донбасс, тогда у них будут какие-то шансы. Однако сейчас – это невозможно, им не хватит сил даже для того, чтобы продвигаться по населенным пунктам.

Сейчас войска агрессора закрепляются и окапываются в 10 километрах от границы с россией.

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