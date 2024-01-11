У России есть все официальные разрешения на обладание смертельным вооружением, поэтому к угрозам нужно быть готовым всегда. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, что нужно Украине, чтобы эту угрозу минимизировать.
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Какое будущее ждет Украину
По мнению Михаила Подоляка, будущее Украины схоже с Израилем и Тайванем. Однако есть существенные отличия, на которые следует обратить внимание.
Россия – это всегда вопрос обязательной агрессии. Россия – это большая страна, почему-то официально, в отличие от террористических организаций типа "Хезболлы" или ХАМАС, имеет разрешения от глобальных сообществ на право владения ядерным оружием, дальнобойными ракетами, стратегической авиацией, космическими силами и т.д.
– заметил Подоляк.
Поэтому у России всегда будет доступ к официальному владению всеми средствами убийства. В то время как, например, ХАМАС – это просто террористическая организация, не имеющая никаких разрешений, но занимающаяся кустарным производством.
У Украины, к сожалению, есть перманентный оппонент, который будет вести себя агрессивно через определенные промежутки времени. Поэтому, по мнению Михаила Подоляка, Украина должна вкладываться в две вещи.
- Фундаментальная трансформация системы безопасности. То есть армия, силы безопасности, контрразведка, разведка должны выглядеть по-другому. Переформатирование сил обороны и безопасности в целом.
- Большое современное военное производство. Не ради продаж в страны Африки и т.д., на чем специализировались 20 лет Укрспецэкспорт и подобные организации, а именно для модернизации средств, контрсредств для противостояния с Россией.
То есть говорится о тотальном переформатировании военного производства.
Украина будет производить собственное оружие: последние новости
- Оружие украинского производства уже увеличивается. Так, за первую неделю 2024 года Минобороны допустило к эксплуатации около полутора десятков отечественных образцов вооружения. Среди них – новая модификация БПЛА "Лелека", грузоподъемность которого - 800 килограммов. Все государственные испытания также прошел мобильный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-СМ". Он построен на основе одной из ББМ. К нему были разработаны и ракеты.
- Стоит добавить, что в канун Нового года стало известно, что Украина максимально упростит все процедуры, связанные с производством вооружения. По словам Владимира Зеленского, ради качества и скорости украинского производства необходимо, чтобы государственные компании наравне конкурировали с частными предприятиями. Ведь все сейчас работают для совместных целей – победы Украины.
- Помогают в производстве оружия наши союзники. 11 января президент Украины отправился в турне по странам Балтии. Хорошие новости ждали в Латвии. Страна согласилась о совместное производство вооружения. В частности, говорится о средствах борьбы против дронов.