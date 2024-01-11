У России есть все официальные разрешения на обладание смертельным вооружением, поэтому к угрозам нужно быть готовым всегда. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, что нужно Украине, чтобы эту угрозу минимизировать.

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Какое будущее ждет Украину

По мнению Михаила Подоляка, будущее Украины схоже с Израилем и Тайванем. Однако есть существенные отличия, на которые следует обратить внимание.

Россия – это всегда вопрос обязательной агрессии. Россия – это большая страна, почему-то официально, в отличие от террористических организаций типа "Хезболлы" или ХАМАС, имеет разрешения от глобальных сообществ на право владения ядерным оружием, дальнобойными ракетами, стратегической авиацией, космическими силами и т.д.

– заметил Подоляк.

Поэтому у России всегда будет доступ к официальному владению всеми средствами убийства. В то время как, например, ХАМАС – это просто террористическая организация, не имеющая никаких разрешений, но занимающаяся кустарным производством.

У Украины, к сожалению, есть перманентный оппонент, который будет вести себя агрессивно через определенные промежутки времени. Поэтому, по мнению Михаила Подоляка, Украина должна вкладываться в две вещи.

Фундаментальная трансформация системы безопасности . То есть армия, силы безопасности, контрразведка, разведка должны выглядеть по-другому. Переформатирование сил обороны и безопасности в целом.

. То есть армия, силы безопасности, контрразведка, разведка должны выглядеть по-другому. Переформатирование сил обороны и безопасности в целом. Большое современное военное производство. Не ради продаж в страны Африки и т.д., на чем специализировались 20 лет Укрспецэкспорт и подобные организации, а именно для модернизации средств, контрсредств для противостояния с Россией.

То есть говорится о тотальном переформатировании военного производства.

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