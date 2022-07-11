Как украинские воины тренируются в Британии: Минобороны показало интересные кадры
Источник:Минобороны Великобритании
В Минобороны Великобритании показали тренировки украинских военнослужащих. Они учатся в рамках новой программы подготовки.
Кадры по учениям показали в Министерстве обороны Великобритании. Там показали видео тренировок.
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Украинские военные учатся в Британии
Украинские военные прибыли в Великобританию в рамках новой военной программы под руководством Британии,
– сообщили в министерстве.
Там также показали, как происходит обучение военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
В Минобороны Британии показали, как тренируются украинские бойцы: смотрите видео
В Минобороны Великобритании заявили, что обучение даст новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки эффективного ведения боевых действий на передовой.
Кратко об обучении бойцов ВСУ
- 9 июля стало известно, что 10 тысяч украинских военнослужащих уже прибыли в Великобританию. Там они будут учиться на территории Минобороны.
- Известно, что учения в основном будут направлены на помощь Украине восстановить силы, усилить сопротивление россии.
- Стоит вспомнить, что в течение 2015-2022 годов в Великобритании училось ориентировочно 22 тысяч украинских военнослужащих.
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