В Донецкой области россияне сосредоточились на меньшем участке: в МВД объяснили, что это значит

Ранее российские военные пытались наступать на Краматорск и Славянск Донецкой области. Однако впоследствии они поняли, что не имеют достаточно сил для такого наступления, поэтому решили сосредоточиться на меньшем участке.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона. Он отметил, что ситуация на Донецком и Харьковском направлениях остается сложной.

К теме Украинские защитники отбили две атаки россиян в Луганской области

В МВД понимают, что россияне хотят закрепиться в Харьковской области, чтобы не дать возможности нашим войскам выйти к границе.

В то же время, по словам Денисенко, на Донецком направлении оккупанты сконцентрировались на еще меньшем участке, чем это предполагалось ранее.

Мы думали, что они будут идти на Славянск и Краматорск. Но сейчас они сосредоточились прямо на Бахмуте и Северске. Это еще раз подтверждает, что они не могут своими силами сражаться на широких фронтах и будут концентрироваться на относительно небольших участках,

– заявил советник главы МВД.

По его мнению, стратегия россиян понятна – они максимально забрасывают всеми видами вооружения наши позиции. Других стратегий у них нет.

"Вот сейчас они концентрируются на направлении Бахмут – Северск. Пока безрезультатно, но эти бои на сегодня достаточно жесткие", – отметил Денисенко.

Ситуация на фронте: последние новости

На Слобожанском направлении враг прилагает усилия, чтобы не пропустить украинские войска в сторону государственной границы. Речь идет о севере и северо-востоке Харьковщины.

враг прилагает усилия, чтобы не пропустить украинские войска в сторону государственной границы. Речь идет о севере и северо-востоке Харьковщины. На Харьковском направлении активных действий не было, но враг накрывал огнем из танков, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты.

активных действий не было, но враг накрывал огнем из танков, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты. оккупанты проводили штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского, однако украинские защитники дали там отпор.

Бахмутское направление: из артиллерии войска агрессора обстреляли районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского.

из артиллерии войска агрессора обстреляли районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. россияне в очередной раз вели штурм в направлении Покровского и территории Углегорской ТЭС. Однако украинцы нанесли врагу потери и он отошел.

На Юге противник обороняет ранее занятые позиции и пытается сдержать контрнаступательные действия ВСУ. По линии столкновения россияне стреляли из ствольной и реактивной артиллерии и танков.

Видео к теме – у оккупантов большие проблемы на Харьковщине – запись разговора