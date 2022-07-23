Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону. Він зазначив, що ситуація на Донецькому та Харківському напрямках залишається складною.

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У МВС розуміють, що росіяни хочуть закріпитися на Харківщині, щоб не дати можливості нашим військам вийти до кордону.

Водночас, за словами Денисенка, на Донецькому напрямку окупанти наразі сконцентруватися на ще меншій ділянці, ніж це передбачалося раніше.

Ми думали, що вони будуть йти на Слов'янськ та Краматорськ. Але зараз вони зосередилися безпосередньо на Бахмуті та Сіверську. Це ще раз підтверджує, що вони не можуть своїми силами воювати на широких фронтах та будуть концентруватися на відносно невеликих ділянках,

– заявив радник глави МВС.

На його думку, стратегія росіян зрозуміла – вони максимально закидають всіма видами озброєння наші позиції. Інших стратегій у них немає.

"От зараз вони концентруються на напрямку Бахмут – Сіверськ. Поки безрезультатно, але ці бої на сьогодні є доволі жорсткими", – зазначив Денисенко.

Ситуація на фронті: останні новини

На Слобожанському напрямку ворог докладає зусиль, аби не пропустити українські війська у бік державного кордону. Мовиться про північ та північний схід Харківщини.

ворог докладає зусиль, аби не пропустити українські війська у бік державного кордону. Мовиться про північ та північний схід Харківщини. На Харківському напрямку активних дій не було, проте ворог накривав вогнем з танків, ствольної та реактивної артилерії населені пункти.

активних дій не було, проте ворог накривав вогнем з танків, ствольної та реактивної артилерії населені пункти. окупанти проводили штурмові дії у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська, проте українські захисники дали там відсіч.

Бахмутський напрямок: з артилерії війська агресора обстріляли райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського.

з артилерії війська агресора обстріляли райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. росіяни в черговий раз вели штурм у напрямку Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Проте українців завдали ворогу втрат і він відійшов.

На Півдні противник обороняє раніше зайняті позиції і намагається стримати контрнаступальні дії ЗСУ. По лінії зіткнення росіяни стріляли із ствольної і реактивної артилерії та танків по лінії зіткнення.

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