В ISW убеждены, что Путин не откажется от попыток оккупировать Украину после прекращения огня

Сейчас линия фронта не имеет стратегической глубины, которая необходима для надежной защиты Украины от возобновления наступательных операций российской армии. Именно поэтому российский диктатор Владимир Путин вряд ли откажется от амбиций по оккупации государства.

Его намерения могут не измениться и после прекращения огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Смотрите также Кремль готовится дискредитировать ВСУ и обвинить в "военных преступлениях" на Курщине, – ISW

Что говорят в ISW о намерениях Путина оккупировать Украину

В отчете Института изучения войны отмечают, что российские войска находятся на левом берегу Днепра напротив Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 30 километрах от Харькова.

Там объясняют, что на Днепре они могут использовать 30-дневное перемирие и прекращение огня для подготовки к чрезвычайно сложному беспрепятственному форсированию реки, которое существенно повысит вероятность их успеха в этой операции.

По данным ISW, остановка хорошо подготовленного крупного механизированного наступления на морозе является очень редким явлением на войне.

Именно поэтому возобновление наступательных действий российской армии может стать серьезной угрозой для Харькова, Запорожья и ключевых городов донецкого "пояса крепостей", а именно Константиновки, Славянска, Краматорска и Дружковки.

Кроме этого, там добавляют, что Россия строит большую автомагистраль и железную дорогу, которые должны соединить крупные города в оккупированных регионах Украины и страны-агрессора.

Такие действия должны усилить российский контроль на оккупированных территориях и повысить способность командования вражеской армии перевозить и оснащать свои войска в случае будущего наступления на юге Украины.

Как можно противодействовать намерениям российского диктатора

В Институте изучения войны убеждены, что в ближайшее время Соединенным Штатам и европейским странам придется быстрее, в значительно больших объемах и по более высоким ценам оказывать помощь государству по мере того, как окончательная линия прекращения огня будет приближаться к линии фронта.

Аналитики считают, что Украине понадобится большая армия с широким спектром возможностей, чтобы сдерживать и побеждать российскую агрессию вдоль нынешней линии фронта, что составляет 2100 километров.

Соблюдение режима прекращения огня вдоль нынешней линии фронта, также потребует привлечения большого количества сил стран Запада. Помощь Украине в восстановлении стратегически важных территорий, как заявил президент США Дональд Трамп, могла бы существенно уменьшить стоимость и сложность обеспечения будущего мира,

– говорят в отчете ISW.

Там добавляют, что прекращение огня на более защищенных позициях также поставило бы российские войска в менее выгодное положение для восстановления наступательных операций и сделало бы будущую российскую агрессию маловероятной.

В то же время в Институте изучения войны отмечают, что власти России постоянно выдвигают свои максималистские территориальные претензии в отношении оккупированных и части неоккупированных территорий Украины.

В частности, кремлевские чиновники, включая Путина, выдвигают требования отдать Кремлю Луганскую, Запорожскую, Донецкую и Херсонскую области, включая те районы, которые не являются оккупированными.

Кроме этого, ранее Путин заявил, что "Новороссия" является неотъемлемой частью России, а представитель Кремля Дмитрий Песков определил "Новороссию" как всю восточную и южную Украину, в частности Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.

Там отмечают, что российские чиновники получают все большую поддержку своих требований в российском обществе, несмотря на расходы на длительную войну. А Путин и чиновники регулярно транслируют российскому народу свои требования по территориальным уступкам и уступкам в сфере безопасности Украины за пределами нынешней линии фронта.

По мнению аналитиков, ситуацию могли бы улучшить четко определенные гарантии безопасности для Украины.