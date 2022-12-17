Сдаются в плен целыми подразделениями: в разведке рассказали об эффективности ресурсов "Хочу жить"
Россияне на войне в Украине понимают, что их бросили умирать. Следовательно, украинским государственным ресурсом "Хочу жить" уже воспользовались более миллиона человек.
Об этом в эфире телемарафону сообщил представитель прессслужбы ГУР Андрей Юсов. По его словам, пользователи ресурса – преимущественно россияне, передает 24 канал.
Интересно Есть 2 основных достижения, – в ВСУ оценили ситуацию на восточном фронте
Россияне пока изучают возможности ресурсов
Более 1 миллиона 200 тысяч человек – это люди, которые воспользовались информационными ресурсами проекта "Хочу жить". Из них львиная доля – это люди, находящиеся на территории так называемой Российской Федерации,
– заявил Юсов.
Стоит добавить, что это еще не прямые обращения, однако люди изучают себе и своим родным возможность сохранить жизнь в кровавой войне, развязанную Путиным.
Результативным показателем, по словам Юсова, является то, что на горячую линию и в чат-бот ежедневно обращаются более 100 человек.
"Результаты касаются, как и отдельных сдающихся в плен солдат, так и целых подразделений. И это не только рядовые, но и офицерский состав. Хотя наибольшую активность проявляют, безусловно, частично мобилизованные", - сказал Юсов.
По его словам, это та категория людей, которая вообще не понимает, что им делать на войне в Украине и зачем они здесь оказываются.
Потери кафиров по состоянию на 17 декабря
С начала вторжения в Украину оккупанты потеряли по меньшей мере 97 690 своих солдат. В частности, за сутки захватчики потеряли:
- личного состава – 420 человек;
- танков – 2980 (+5),
- боевых бронированных машин – 5952 (+6),
- артиллерийских систем – 1946 (+3),
- РСЗО – 410 (+4),
- средств ПВО – 211,
- самолетов – 281,
- вертолетов – 264,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),
- крылатых ракет – 592,
- кораблей/катеров – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4563,
- специальной техники – 171.