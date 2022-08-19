В СНБО объяснили, в каких пределах восстановление границ является целью Украины

Пока некоторые части нашего государства временно оккупированы россиянами. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, какова цель Украины в восстановлении своих границ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны считает, что все оккупированные территории должны вернуться. В частности, говорится и о Крыме, а также о частях Луганской и Донецкой областей.

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Данилов рассказал о возвращении территорий

Секретарь СНБО рассказал, в каких пределах восстановление границ является целью Украины.

Только полная деоккупация границ 1991 года. Любой территориальный компромисс с кремлем – это война, отложенная на будущее,

– подчеркнул Данилов.

Он подытожил, что именно сегодня у Украины есть шанс перебить позвоночник российскому "колоссу на глиняных ногах".

Обратите внимание, что после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гетеррешем 18 августа глава государства Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с россией возможны только после того, как она освободит все оккупированные территории. В то же время Эрдоган отметил, что "сохраняет веру в то, что война закончится за столом переговоров".

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