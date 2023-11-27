В результате дождей и мокрого снега усложнилось передвижение военной техники. Об этом в комментарии к публикации 24 Канала "Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян" рассказал Рафиль Мусин, глава Гидрометеорологической службы командования Сил поддержки ВСУ.
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Командующий любого уровня должен учитывать погоду
По словам командующего, непогода тормозит планы командования.
Это все тормозит планы командования. Поэтому нужно сейчас проводить анализы и давать новые рекомендации по дальнейшим погодным условиям,
– рассказал командующий Гидрометеорологической службы.
Как сказал полковник, командующий любого уровня сейчас должен знать ситуацию по погодным условиям и принимать свои решения, учитывая ее.
Почему роль метеослужбы особенно важна в войне Украины с Россией
Рафиль Мусин отметил, что роль метеослужбы особенно важна в нынешней войне из-за массового применения современных и технологических видов вооружения.
Особенно это беспилотники. Но практически все обращаются в метеослужбу. Все вылеты авиации, полеты беспилотников – все начинается с анализа погодных условий,
– объяснил полковник.
По словам командующего, наибольшие объемы работы у метеослужбы приходятся именно на переходные периоды между зимой и летом. В этот период наблюдается высокая облачность, обилие осадков, низкая видимость.
Летом главной угрозой являются грозы и грады, а зимой – морозы и сильные снегопады. А вот в переходные периоды все эти явления – высокая облачность, большое количество осадков, низкая видимость – являются почти постоянными,
– объяснил Рафиль Мусин.
Война и зима: на чем сосредоточатся ВСУ
- Владимир Зеленский недавно в интервью CBS, комментируя боевые действия зимой, заявил, что Украина не может терять время. Президент отметил, что Украина не может позволить Путину отдохнуть.
- Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что зимой украинские военные сосредоточат силы на уничтожении логистики россиян.
- В октябре в The New York Times опубликовали статью, в которой размышляли о войне зимой. Журналисты пришли к выводу, что зима может стать оружием против деморализованных оккупантов.
- То есть, Украина надеется, что удары по командным центрам, складам боеприпасов, линиям снабжения и базам, расположенным далеко от фронта, будут снижать боеспособность России.
- В то же время Россия, как говорится в публикации, будет пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.