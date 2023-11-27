Унаслідок дощів і мокрого снігу ускладнилося пересування військової техніки. Про це в коментарі до публікації 24 Каналу "Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян" розповів Рафіль Мусін, очільник Гідрометеорологічної служби командування Сил підтримки ЗСУ.

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Командувач будь-якого рівня повинен зважати на погоду

За словами командувача, негода гальмує плани командування.

Це все гальмує плани командування. Тому потрібно зараз проводити аналізи й давати нові рекомендації щодо подальших погодних умов,

– розповів командувач Гідрометеорологічної служби.

Як сказав полковник, командувач будь-якого рівня зараз повинен знати ситуацію щодо погодних умов і ухвалювати свої рішення, зважаючи на неї.

Чому роль метеослужби особливо важлива у війні України з Росією

Рафіль Мусін зазначив, що роль метеослужби особливо важлива в нинішній війні через масове застосування сучасних і технологічних видів озброєння.

Особливо це безпілотники. Та загалом практично всі звертаються до метеослужби. Усі вильоти авіації, польоти безпілотників – усе починається з аналізу погодних умов,

– пояснив полковник.

За словами командувача, найбільші обсяги роботи в метеослужби припадають саме на перехідні періоди між зимою й літом. У цей період спостерігається висока хмарність, велика кількість опадів, низька видимість.

Влітку головною загрозою є грози й гради, а взимку – морози й сильні снігопади. А ось у перехідні періоди ці всі явища – висока хмарність, велика кількість опадів, низька видимість – є майже постійними,

– пояснив Рафіль Мусін.

Війна та зима: на чому зосередяться ЗСУ