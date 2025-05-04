Бойцы "Азова" почтили память погибших побратимов на Поле почетных захоронений во Львове

На Поле почетных захоронений во Львове с погибшими собратьями попрощались бойцы "Азова". Там присутствовала в частности Екатерина Кит-Садовая.

Почтить память погибших пришли также родные погибших и простые неравнодушные. Об этом сообщает 24 Канал.

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Во Львове почтили память погибших "азовцев"

Бойцы "Азова" пришли почтить память своих погибших побратимов на Поле почетных захоронений во Львове. На мероприятие прибыли в частности те бойцы, проходящих курс лечения и реабилитации в городе. Присутствовали родные погибших и простые неравнодушные львовяне.

Также мероприятие посетила Екатерина Кит-Садовая, жена городского головы Львова Андрея Садового.

На месте захоронений героев зачитали молитву националиста, спели гимн Украины и зажгли цветной дым.

На Поле почетных захоронений почтили память павших "азовцев"

Напомним, 3 мая во Львове прощались с 54-летним защитником Богданом Кисем. Он учился и работал во Львове. Мужчина начинал карьеру в ООО "Охранная фирма "Украинский легион", а впоследствии начал работать в банковской сфере.

После начала полномасштабного вторжения Богдан Кис стал на защиту государства в составе 150-й отдельной механизированной бригады (сейчас 40-я отдельная бригада береговой охраны 30-го корпуса ВМС ВСУ).