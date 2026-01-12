Враг продвинулся возле двух населенных пунктов: обновленная карта DeepState
- Российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Шахово и Новое Шахово в Донецкой области.
- Аналитики DeepState обновили карту фронта, подтверждая эти изменения.
Аналитики DeepState обновили карту фронта в Украине. Российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов.
Оба населенных пункта рядом в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Как изменилась линия фронта в Украине?
Согласно обновленной карте DeepState враг продвинулся в населенном пункте Шахово и вблизи Нового Шахового.
Оба они находятся рядом в Донецкой области.
Где продвинулись оккупанты: смотрите на карте
Что говорит последний анализ ISW?
Украинские силы имели успех в районе Константиновка – Дружковка, что подтверждается геолоцированными видео.
Российские войска атакуют на разных участках фронта, в частности Покровском и Гуляйпольском направлениях и используют ухудшение погодных условий.