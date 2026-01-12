Укр Рус
24 Канал Новости Украины Ворог просунувся біля двох населених пунктів: оновлена карта DeepState
12 января, 00:20
1

Враг продвинулся возле двух населенных пунктов: обновленная карта DeepState

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Шахово и Новое Шахово в Донецкой области.
  • Аналитики DeepState обновили карту фронта, подтверждая эти изменения.

Аналитики DeepState обновили карту фронта в Украине. Российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов.

Оба населенных пункта рядом в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также В DeepState писали, что Россия оккупировала Андреевку на Сумщине: военные ответили, правда ли это

Как изменилась линия фронта в Украине?

Согласно обновленной карте DeepState враг продвинулся в населенном пункте Шахово и вблизи Нового Шахового.

Оба они находятся рядом в Донецкой области.

Где продвинулись оккупанты: смотрите на карте

Что говорит последний анализ ISW?

  • Украинские силы имели успех в районе Константиновка – Дружковка, что подтверждается геолоцированными видео.

  • Российские войска атакуют на разных участках фронта, в частности Покровском и Гуляйпольском направлениях и используют ухудшение погодных условий.