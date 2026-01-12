Враг продвинулся возле двух населенных пунктов: обновленная карта DeepState

Аналитики DeepState обновили карту фронта в Украине. Российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов.

Оба населенных пункта рядом в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как изменилась линия фронта в Украине?

Согласно обновленной карте DeepState враг продвинулся в населенном пункте Шахово и вблизи Нового Шахового.

Оба они находятся рядом в Донецкой области.

Где продвинулись оккупанты: смотрите на карте

Что говорит последний анализ ISW?