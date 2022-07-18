россияне получили от ВСУ "люлей" и вышли из ранее оккупированных сел на Донетчине, – Арестович

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по врагу в Донецкой области к югу от города Северск. Оккупантам пришлось отступать и они покинули 2 – 3 села, которые были захвачены.

ВСУ нанесли удар по врагу на Изюмском направлении

Об успехах ВСУ сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он написал, что украинские силы ударили по врагу 17 июля.

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По некоторым данным, россияне покинули 2 или 3 оккупированных села к югу от Северска. Вражеские войска, как известно, пытаются установить контроль над Северском и продвинуться в направлении Бахмута.

А это, между прочим, одно из их основных направлений сосредоточения основных усилий в этой кампании,

– написал Арестович.

Также он добавил, что ВСУ нанесли удар по наступательной группировке оккупантов на Изюмском направлении.



Россияне покинули 2 – 3 оккупированных села к югу от Северска / Карта боевых действий Deep State

Какая ситуация на Донбассе

Россия хочет оккупировать весь Донбасс и уже практически захватила всю Луганскую область. Однако ВСУ продолжают держать оборону Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Украина контролирует небольшой участок в Луганской области, где гибнут российские оккупанты.

Ситуация напряженная в Донецкой области, где россия совершает постоянные обстрелы по гражданскому населению. Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Донецком направлении враг пытается вести штурм возле Григоровки. Вместо этого ВСУ уже отбили оккупантов возле Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки.

Оккупанты возобновили наступление на Углегорскую ТЭС на Бахмутском направлении. российская армия вела штурм возле Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, однако после неудачи была вынуждена отойти.

Также ВСУ остановили штурм врага на Каменку, Новомихайловку и Угледар. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции ВСУ.

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