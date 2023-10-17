ВСУ имели успех у Вербового, россияне серьезно активизировались в районе Марьинки

Силы обороны Украины имели частичный успех на Юге, когда российские оккупанты наступают на Востоке. Значительная часть боевых столкновений произошла на Таврическом направлении.

Украинские воины из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки и Работино на Запорожье. Об этом в эфире телемарафона сообщил Александр Штупун, спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, пишет 24 Канал.

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Силы обороны продвинулись примерно на 1 километр возле Вербового

Спикер рассказал, что Силы обороны, продолжая ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, достигли частичного успеха в районе западнее Вербового.

По информации Штупуна, наши войска в районе Вербового продвинулись примерно на расстояние в 1 километр.

Также он отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1 332 огневых задач и нанесли немалые потери россиянам в технике и личном составе.

Кроме того, в результате огневой работы наших воинов в воздух взлетело три склада боеприпасов врага.

Что происходит на направлении, где наступает враг

Александр Штупун сообщил, что в зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 16 авиационных ударов, провел 42 боевых столкновения – это более половины от общего количества.

Кроме того, противник совершил 595 артиллерийских обстрелов.

По словам спикера, отмечается увеличение количества вражеских штурмовых действий в направлении Марьинки.

Также, по его словам, противник доукомплектовывает на разных направлениях отряды "шторм-z", которые понесли и продолжают нести значительные потери.

Штупун сказал, что российское командование просто бросает эти загоны вперед на верную гибель.

Спикер рассказал, что враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Однако Штупун сказал, что действия российских военных менее активны.

За сутки наши воины отбили более 10 атак врага на Авдеевском направлении.

Также на Марьинском и Шахтерском направлении было отбито почти 20 атак врага в районе Марьинки и еще 5 атак южнее Золотой Нивы и Пречистовки.