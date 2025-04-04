Россия запускала "Шахеды" по Украине, дроны атаковали Москву: хронология 1136 дня войны
Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1136 дни. Враг не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В то же время Вооруженные Силы Украины дают мощный отпор захватнической армии.
О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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Российские пропагандисты писали, что Московская область находилась под атакой неизвестных БПЛА. Временные ограничения (так называемый план "Кавьор") ввели на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Позже писали, что аэропорт Внуково все же возобновил свою работу. Относительно других – пока неизвестно. Жители Липецка также внимательно слушали взрывы этой ночью, из-за чего даже гудели сигнализации в автомобилях. В общем местные жители насчитали уже около 20 громких взрывов. Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что, по состоянию на 01:28 4 апреля, в результате вражеской атаки в городе пострадали 34 человека. Среди них есть 2 ребенка – это мальчик 9 лет, у него острая реакция на стресс, и мальчик 16 лет, у него перелом голени. Известно, что 3 человека погибло. Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что область снова под массированной атакой вражеских "Шахедов". Громко было в Днепре и Каменском. В областном центре произошли возгорания. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания.
Москву и Липецк атакуют неизвестные беспилотники
Российская армия нанесла удар по Харькову беспилотниками
Последствия вражеской атаки по Днепру
Российские пропагандисты писали, что Московская область находилась под атакой неизвестных БПЛА. Временные ограничения (так называемый план "Кавьор") ввели на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.
Позже писали, что аэропорт Внуково все же возобновил свою работу. Относительно других – пока неизвестно.
Жители Липецка также внимательно слушали взрывы этой ночью, из-за чего даже гудели сигнализации в автомобилях. В общем местные жители насчитали уже около 20 громких взрывов.
Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что, по состоянию на 01:28 4 апреля, в результате вражеской атаки в городе пострадали 34 человека. Среди них есть 2 ребенка – это мальчик 9 лет, у него острая реакция на стресс, и мальчик 16 лет, у него перелом голени.
Известно, что 3 человека погибло.
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что область снова под массированной атакой вражеских "Шахедов". Громко было в Днепре и Каменском.
В областном центре произошли возгорания. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания.