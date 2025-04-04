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24 Канал Новости Украины Россия запускала "Шахеды" по Украине, дроны атаковали Москву: хронология 1136 дня войны
4 апреля, 06:25
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Россия запускала "Шахеды" по Украине, дроны атаковали Москву: хронология 1136 дня войны

Ирина Марцияш

Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1136 дни. Враг не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. В то же время Вооруженные Силы Украины дают мощный отпор захватнической армии.

О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.

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06:21, 04 апреля

  • В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
02:29, 04 апреля

Москву и Липецк атакуют неизвестные беспилотники

Российские пропагандисты писали, что Московская область находилась под атакой неизвестных БПЛА. Временные ограничения (так называемый план "Кавьор") ввели на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

Позже писали, что аэропорт Внуково все же возобновил свою работу. Относительно других – пока неизвестно.

Жители Липецка также внимательно слушали взрывы этой ночью, из-за чего даже гудели сигнализации в автомобилях. В общем местные жители насчитали уже около 20 громких взрывов.

01:30, 04 апреля

Российская армия нанесла удар по Харькову беспилотниками

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что, по состоянию на 01:28 4 апреля, в результате вражеской атаки в городе пострадали 34 человека. Среди них есть 2 ребенка – это мальчик 9 лет, у него острая реакция на стресс, и мальчик 16 лет, у него перелом голени.

Известно, что 3 человека погибло.

00:57, 04 апреля

Последствия вражеской атаки по Днепру

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что область снова под массированной атакой вражеских "Шахедов". Громко было в Днепре и Каменском.

В областном центре произошли возгорания. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания.