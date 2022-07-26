россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ в двух областях, – ISW

оккупанты ожидают контрнаступления украинских сил. Они укрепляют ранее занятые позиции в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом 25 июля сообщили аналитики из Института изучения войны. Они отметили, что оккупанты достигли незначительного успеха в захвате территорий к югу от Бахмута.

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Однако эксперты считают, что у россиян есть такие же ограничения, которые ранее мешали им быстро наступать на Луганщине.

Не получат возможности наступления на Бахмут

В Институте изучения войны отметили, что занятие россиянами Новолуганского и Угледарской ГЭС в Донецкой области не позволит получить удобную позицию, чтобы наступать на север в направлении Бахмута. В свою очередь оккупация Новолуганского и Угледарской электростанции выравнивает линию украинской обороны и ограничивает преимущество для россиян, поэтому им вряд ли удастся использовать захват Новолуганского.

Кстати У россиян – проблемы с ремонтом боевых машин, – ISW

Выводы Института войны

Что касается непрерывных тактических и оперативных ограничений, которые оккупанты имеют на поле боя, то, возможно, они ускорят кульминации наступления на Донбассе и захват больших городов Донецкой области. Аналитики института войны обнародовали следующие главные выводы:

россия совершает ограниченные наземные атаки к северу от Харькова, к востоку от Северска и к востоку от Бахмута;

враги укрепляют позиции в Запорожской и Херсонской области, чтобы быть готовыми к контрнаступлению украинцев;

Украина бьет по российским опорным пунктам на Южном направлении;

россия выводит военную технику из складов в Омске, она испытывает проблемы с ремонтом поврежденной техники;

чиновники, которые работают с российскими убийцами на оккупированных территориях, выдвигают условия, чтобы присоединиться к россии и увеличить административный контроль над захваченными территориями Украины.

Успех ВСУ

Военный эксперт Петр Черник заявил, что украинские войска эффективно работают в направлении Славянск – Северск – Бахмут. Он надеется, что им удастся закрепить стратегическую инициативу и развить возможность наступления.

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