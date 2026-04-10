Я считаю, что Путин понимает: он не может полностью оккупировать Украину, – Зеленский
Владимир Зеленский считает, что Путин понимает, что оккупировать всю Украину ему не удастся. Однако на международной арене он блефует.
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью The Rest Is Politics.
Понимает ли Путин, что не достигнет в Украине своих целей?
Я считаю, что Путин понимает: он не может полностью оккупировать Украину. Просто иногда он делится с нашими партнерами месседжами, которые не соответствуют его настоящим мыслям,
– отметил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что Россия несет большие потери и не имеет достаточно хорошо подготовленных людей на поле боя.
Путин ищет выход из ситуации, который выглядел бы как победа. Именно поэтому он пытается вытеснить нас с Донбасса дипломатическим путем – через диалог с Соединенными Штатами.
"Потому что для полной оккупации Донбасса ему пришлось бы пожертвовать от 300 тысяч до 1 миллиона человек – в зависимости от того, на сколько лет они планировали бы эту операцию. Это огромная цена даже для Путина", – отметил Зеленский.
