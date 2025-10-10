Из-за погодных условий эффективность ПВО уменьшилась на 20 – 30%, – Зеленский
- Президент Зеленский заявил, что метеоусловия снизили эффективность отражения атак на 20-30%, но Россия нанесла лишь сильный, но не смертельный удар.
- Зеленский подчеркнул важность международного сотрудничества с США, в частности в контексте противовоздушной обороны, и необходимость укрепления оборонного потенциала Украины.
По словам Президента Владимира Зеленского, нынешние метеоусловия усложнили уничтожение вражеских целей примерно на 20 –30%. Он отметил, что Россия нанесла мощный удар, но не смертельный.
Так он прокомментировал последствия сегодняшней атаки России на встрече с журналистами, передает 24 Канал.
Как снизилась эффективность украинской ПВО?
Основной удар был в 4 региона, и это не первый такой удар. Я бы сказал, что считаю, что метеоусловия уменьшили наши отражения процентов где-то на 20 – 30. И я думаю, что это именно дало такой эффект,
– отметил Зеленский.
В то же время он добавил, что если почти удалось восстановить водоснабжение в течение дня, то есть основания надеяться и на положительные решения по электроснабжению. Он констатировал, что "это удар сильный, но он точно не смертельный".
"Ну а что нам остается? Партнеры должны помогать, Америка должна успокоить Путина, партнеры должны не опускать руки, поддерживать Украину, а украинцы... я считаю, что все правильно делают", – говорит Зеленский.
На вопрос об обсуждении ПВО на предстоящих переговорах в США и возможном "минеральном" соглашении, Президент отметил, что в Вашингтоне на повестке дня несколько важных тем, и средства противовоздушной обороны – среди приоритетных. Он назвал это частью большого соглашения (Mega Deal), где ПВО – пункт №1, а также речь идет о других элементах оборонной поддержки, в частности HIMARS и ATACMS, которые уже используются и нуждаются в усилении.
Зеленский отметил, что в то же время Украина параллельно развивает собственный военный потенциал и движется вперед, несмотря на вызовы.
Зеленский сказал, сколько объектов должна защитить ПВО
Украина в первую очередь защищает 203 ключевых инфраструктурных объекта, касающиеся энергетики, газа и водоснабжения.
Он уверен, что Украина делает все правильно, но в то же время "хочется это делать не в одиночку", а чтобы партнеры поддерживали действиями, а не словами.
Зеленский также рассказал об усилении ПВО. В частности, осенью Украина должна получить 2 системы Patriot с ракетами.