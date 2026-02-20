Мы не проиграем войну – вопрос в том, победим ли, – Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украина не проигрывает войну. Вопрос заключается в том, сможет ли победить.

Такое мнение глава государства высказал в интервью AFP к годовщине российского вторжения.

Что сказал Зеленский?

Президент отметил, что вопрос победы – очень дорогой.

Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы точно ее не проиграем, точно. Вопрос в том, победим ли мы,

– сказал Зеленский журналистам.

Он добавил, что и США, и Россия требует у Украины покинуть Донбасс, чтобы война закончилась завтра. И переговоры в Женеве не дали прогресса в вопросе территории, которое остается ключевым.

Москва пообещала захватить весь Донбасс силой, если Киев не выведет войска, при этом диктатор Путин не хочет идти ни на какие компромиссы.

Зеленский отметил, что повторно требование уступить территорию России прозвучало в то время, когда ВСУ набирают позиций в контратаках вдоль южной линии фронта.

"Я не буду вдаваться в слишком много подробностей, но сегодня я могу поздравить, прежде всего, нашу армию – все силы обороны – потому что по состоянию на сегодня освобождено 300 квадратных километров", – отметил президент.

Военные блогеры предположили, что частично этим успехам поспособствовало массовое отключение Starlink для россиян. По словам президента Украины, Киев воспользовался этой ситуацией.

И хотя украинские силы также испытали перебои из-за отключения, но неудачи, с которыми столкнулась российская сторона, "гораздо серьезнее".

