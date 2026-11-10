Ситуация на фронте меняется каждый день, – Зеленский предупредил о суровой зиме

Президент Владимир Зеленский сообщил об улучшении обстановки на фронте на фоне значительных потерь оккупантов. В то же время он предупредил о предстоящей сложной зиме и борьбе за сохранение поддержки партнеров.

Об этом говорится в интервью датскому СМИ DR.

Что сказал Зеленский

Ситуация на линии соприкосновения сейчас меняется ежедневно или даже ежеминутно, поэтому украинцев ждут суровые испытания.

Зимние дни сложны, и впереди тяжелый период. Конечно, речь идет о том, как нам выжить,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что украинцы и он лично испытывают усталость, однако агрессор не получит шанса покорить страну.

По его словам, первоначальный план оккупации провалился, поэтому руководству России срочно нужны хоть какие-то результаты на поле боя.

Зеленский подчеркнул, что война идет не только на передовой: стране необходимо маневрировать в международных переговорах и удерживать поддержку союзников. Он считает принципиально важным полноценное участие европейских лидеров в мирном процессе наряду с США и Украиной.

Когда мы говорим о благосостоянии, мы также должны обсуждать, как будем жить дальше. Речь идет о финансировании, восстановлении и т. д. Как всем этим управлять без Европы?

– отметил президент.

Он отметил, что представители России с самого начала выступали против привлечения европейских стран, однако они не имеют права в одиночку определять условия переговоров.

К слову, западные СМИ пишут, что спецпосланцы Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф будут оказывать давление на Россию, чтобы она позволила Европе непосредственно участвовать в предстоящих переговорах о безопасности континента.